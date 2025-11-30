ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: unsplash.com

Véres lövöldözés, sok halott Stocktonban

Infostart / MTI

Legkevesebb négy ember meghalt és tíz másik megsebesült szombat este Stocktonban, egy kaliforniai városban, az Egyesült Államok nyugati részén, a hálaadásnapi hosszú hétvégén - közölte a rendőrség.

"A jelenlegi állás szerint megerősíthetjük, hogy mintegy 14 személyt ért lövés, és négy áldozat meghalt" - írta közleményében a San Joaquin megyei seriff hivatala, amelynek Stockton a székhelye. A rendőrség közölte, hogy "célzott lövöldözésről" lehet szó.

A hatóságok azt közölték, hogy helyi idő szerint nem sokkal 18 óra előtt érkezett hozzájuk bejelentés egy lövöldözésről. "A nyomozás jelenleg is folyik, és az információk még korlátozottak. Az első jelek arra utalnak, hogy célzott támadásról lehet szó, és a nyomozók minden lehetőséget megvizsgálnak".

Állítólag egy születésnapi partin történt a lövöldözés.

A hatóságok nem közöltek részleteket a lövöldözőről.

