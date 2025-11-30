Véres lövöldözés, sok halott Stocktonban

"A jelenlegi állás szerint megerősíthetjük, hogy mintegy 14 személyt ért lövés, és négy áldozat meghalt" - írta közleményében a San Joaquin megyei seriff hivatala, amelynek Stockton a székhelye. A rendőrség közölte, hogy "célzott lövöldözésről" lehet szó.

A hatóságok azt közölték, hogy helyi idő szerint nem sokkal 18 óra előtt érkezett hozzájuk bejelentés egy lövöldözésről. "A nyomozás jelenleg is folyik, és az információk még korlátozottak. Az első jelek arra utalnak, hogy célzott támadásról lehet szó, és a nyomozók minden lehetőséget megvizsgálnak".

#BREAKING : Rapper MBNel was reportedly attending his cousin’s daughter’s birthday party in Stockton, California, when a mass shooting occurred. The attack left at least 19 people wounded, and four victims were pronounced dead at the scene.#Stockton #California #Shooting #USA… pic.twitter.com/UOHVPgXEAU — upuknews (@upuknews1) November 30, 2025

Állítólag egy születésnapi partin történt a lövöldözés.

A hatóságok nem közöltek részleteket a lövöldözőről.