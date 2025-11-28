Egyedül a magyar kormány nem támogatja megbízható hírekhez való hozzáférést

Hankó Balázs miniszter csütörtökön az oktatási miniszterek tanácsában egy olyan dokumentum állásfoglalását vétózta meg, amelynek jogi hatása ugyan nem volt, de rögzítette volna, milyen célokat tűznek ki a kormányok az oktatás terén a következő öt évre - írja a hvg.hu. A magyar indoklás szerint amíg a magyar egyetemi hallgatók egy része ki van zárva az Erasmus-programból, ilyen dokumentumokhoz nem adják a nevüket.

Pénteken délelőtt ugyanez a tanácsi formáció tárgyalta a „Az európai demokráciapajzs részeként a megbízható hírekhez való hozzáférésről” című tervezetet. Ez tulajdonképpen az Európai Demokráciapajzs néven nemrégiben bemutatott európai bizottsági kezdeményezés tudomásul vétele és támogatása lett volna. Ebben szerepel többek között, hogy a Bizottság a jövőben javaslatokat fog majd bemutatni a mesterséges intelligencia választási folyamatokban való felelősségteljes használatával, a független és helyi újságírás megerősítésével vagy a politikai szereplők biztonságával összefüggésben,

Cél, hogy az európai emberek plurális, megbízható hírekhez jussanak

– foglalta össze a kezdeményezést Glenn Micaleff, az Európai Bizottság tagja. A tagállami kormányok közül elsőként Magyarország szólalt fel. Molnár Katalin nagykövet egyperces beszédét azzal kezdte, hogy véleményünk szerint az EU-nak és intézményeinek nem szabadna kiterjeszteniük hatáskörüket a Szerződésekben foglaltakon túl, sem jogszabályok, sem nem kötelező érvényű eszközök révén.

A nagykövet hozzátette, hogy a magyar vélemény szerint “az EU-nak a Szerződések értelmében nincs hatásköre a megbízható hírek fogalmának meghatározására vagy szabályozására”. Ezért Magyarország elutasítja ennek a dokumentumnak az elfogadását, már csak azért is, hogy ne lehessen később erre hivatkozni, amikor egy új jogszabályt beterjesztenek.

A vitában Magyarországon kívül 23 tagállam szólalt fel. (A dán elnökségnek csak az ülés levezetése a feladata, az észtek és a szlovákok nem kértek szót.)

Valamennyi kormány képviselője támogatóan nyilatkozott, és voltak, akik üzentek a magyar kormánynak is.

„Nem értem, hogy miért nincs konszenzus. Mindannyiunkra áll, hogy a szabad média a garanciája és őrzője a demokráciának. Enélkül a társadalmaink nem lehetnek reziliensek, és a polgároknak joguk van hozzáférni a nyilvános szabad közmédiához. Mindannyiunknak támogatnia kellene a következtetéseket"

– fogalmazott Marta Cienkowska lengyel kulturális miniszter. Észt kollégája szerint “a minőségi újságíró az alapköve a közös európai értékeknek”, ezért a kormányok felelőssége biztosítani a minőségi újságírás és a demokratikus vita közötti kapcsolatot.

Mások mellett Nina Obuljen Koržinek kulturális és médiaügyekért felelős horvát miniszter is jelezte, hogy semmiféle problémát nem lát a dokumentum elfogadásával kapcsolatban.

„Nincs olyan aggályunk afelől, hogy ez a saját nemzeti kompetenciánkat felülírná, vagy abba beletiporna. A tényellenőrzés, a tulajdonviszonyokhoz való nyilvános hozzáférés, hogy az adott médiát ki és hogyan finanszírozza, ez elengedhetetlen a független média szempontjából" – mondta a miniszter. A lett kormány képviselője pedig odáig ment, hogy szerintük kötelezettséget kellene bevezetni arra vonatkozóan, hogy megbízható híreket kell közzétenni.

A vita végén az elnökséget ellátó dán miniszter így zárta le a napirendet:

Nagyon sajnálom, hogy egy ország nem tudja támogatni a következtetéseket, mikor ilyen fenyegetéseket élünk a média szektorában. Más tagállam nem jelezte, hogy ne tudná támogatni a tanácsi következtetéseket, javaslom, építsük be az elnökség következtetéseibe.

Ez azt jelenti, hogy az állásfoglalás más formában, de része lesz az uniós dokumentumoknak, azzal a megjegyezéssel, hogy 26 tagállam támogatja, egy pedig nem.