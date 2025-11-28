ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat Taksony
Marco Rubio amerikai külügyminiszter (b) és Donald Trump amerikai elnök az Antifa szélsõbaloldali hálózat által elkövetett visszaélésekrõl tartott nyilvános kerekasztal-beszélgetésen a washingtoni Fehér Házban 2025. október 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Politico pool/Francis Chung

Donald Trump teljesen felfüggeszti a bevándorlást Amerikába a „harmadik világból”

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Tartósan felfüggesztené a harmadik világból az Egyesült Államokba irányuló bevándorlást az amerikai kormányzat – jelentette be az amerikai elnök, azt követően, hogy egy afgán állampolgár lövöldözött Washington belvárosában, a Fehér Háztól mintegy másfél kilométerre, és megölte a Nemzeti Gárda egyik tagját.

Donald Trump a Truth Social nevű közösségi platformján pénteken hajnalban közzétett üzenetében a döntést azzal indokolta, hogy lehetőséget kíván adni az amerikai bevándorlási rendszer teljes helyreállítására, hozzátéve: megszüntetik a Biden-kormányzat idején történt „illegális befogadásokat”, beleértve azokat is, amelyeket elődje, Joe Biden írt alá.

Hangsúlyozta: mindenkit hazaküldenének, „aki nem képvisel nélkülözhetetlen értéket vagy képtelen szeretni a hazát”, továbbá kilátásba helyezte a nem amerikai állampolgároknak folyósított szövetségi támogatások megvonását, az állampolgársághoz jutott bevándorlók megfosztását az állampolgárságtól, amennyiben veszélyeztetik az ország nyugalmát, valamint a többi között arra is ígéretet tett, hogy kitoloncolják azokat a külföldieket, akik biztonsági fenyegetést jelentenek vagy „nem illenek bele a nyugati civilizációba”.

Mint mondta, a lépések célja az illegális népesség jelentős csökkentése, beleértve azokat is, akik szerinte Biden „jogtalan jóváhagyási eljárása keretében” kerültek az Egyesült Államokba.

„Csak a fordított migráció képes teljes mértékben orvosolni a helyzetet” – szögezte le, továbbá kellemes Hálaadást kívánt mindenkinek, „kivéve azokat, akik gyűlölködnek, lopnak, gyilkolnak és lerombolnak mindent, amiért Amerika kiáll – nem lesztek itt sokáig!”.

Az amerikai kormány már a szerdai támadást követően bejelentette, hogy azonnali hatállyal felfüggeszti az afgán állampolgárok menedékkérelmeinek elbírálását, miután kiderült, hogy az elkövető is menekültként tartózkodott az Egyesült Államokban.

