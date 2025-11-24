A horvátok megmondták, hogy miért zuhant le a magyar katonai helikopter

A Honvédelmi Minisztérium képviselői részt vettek a vizsgálatban, amelyet a horvát ügyészség a horvát katonai rendőrséggel együttműködve folytatott. A baleset helyszínén tartott szemlén a HM képviselői is jelen voltak - írja a 24.hu.

A tragédia 2023 júniusában történt a horvát légtérben, légi kiképzési feladat teljesítése közben. A Honvédelmi Minisztérium a baleset után Radnai Ádám százados, Konrád Dávid főhadnagy és Lőrincz Tamás zászlós hősi halottá nyilvánításáról döntött, és részvétét fejezte ki a gyászoló családoknak.

A lezuhant Airbus H145-ös típusú helikopter roncsait és alkatrészeit a horvát hatóságok a vizsgálat lezárását követően átadták a magyar honvédségnek.

A magyar honvédelmi tárca a vizsgálat eredményeiről és az esetleges felelősségre vonásról egyelőre nem közölt hivatalos információt a nyilvánossággal.