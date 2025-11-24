ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 24. hétfő
A Horvátország középső részén fekvő Drnis város közelében történt helikopter-baleset helyszíne 2023. június 21-én. Szolgálatteljesítés közben lezuhant a Magyar Légierő 2 Airbus H145-ös helikoptere a fedélzetén három emberrel. A mentőcsapatok megtalálták a helikopter roncsait, átkutatásuk során egyelőre két katona holttestét találták meg, harmadik társukat még keresik.
Nyitókép: MTI/HINA/Mario Strmotic

A horvátok megmondták, hogy miért zuhant le a magyar katonai helikopter

Infostart

Lezárult a 2023 nyarán Horvátországban lezuhant magyar katonai helikopter ügyében indított vizsgálat, amelynek eredményét a horvát nyomozó hatóság tárta fel. A Sibenik-Knin megyei ügyészség megerősítette, hogy a tragédiát az okozta, hogy a helikopter legénysége eltért az előre jóváhagyott repülési útvonaltól, és egy kötélpálya kábelének ütközött, melynek következtében a fedélzeten tartózkodó mindhárom magyar katona életét vesztette.

A Honvédelmi Minisztérium képviselői részt vettek a vizsgálatban, amelyet a horvát ügyészség a horvát katonai rendőrséggel együttműködve folytatott. A baleset helyszínén tartott szemlén a HM képviselői is jelen voltak - írja a 24.hu.

A tragédia 2023 júniusában történt a horvát légtérben, légi kiképzési feladat teljesítése közben. A Honvédelmi Minisztérium a baleset után Radnai Ádám százados, Konrád Dávid főhadnagy és Lőrincz Tamás zászlós hősi halottá nyilvánításáról döntött, és részvétét fejezte ki a gyászoló családoknak.

A lezuhant Airbus H145-ös típusú helikopter roncsait és alkatrészeit a horvát hatóságok a vizsgálat lezárását követően átadták a magyar honvédségnek.

A magyar honvédelmi tárca a vizsgálat eredményeiről és az esetleges felelősségre vonásról egyelőre nem közölt hivatalos információt a nyilvánossággal.

