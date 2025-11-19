Lézerrel zavarta a brit katonai repülőgépeket egy orosz kémhajó Nagy-Britannia határán

John Healey szerint a hajó alkalmas hírszerzési adatok gyűjtésére, illetve Nagy-Britannia tenger alatti vezetékhálózatának feltérképezésére. A brit védelmi miniszter elmondta, hogy a Jantar mozgását a brit királyi haditengerészet egyik fregattja követi, a brit királyi légierő pedig Boeing P-8 Poseidon típusú tengeri járőröző repülőgépekkel figyeli az orosz hajót. Hozzátette: Jantar lézerrel zavarta meg a P-8 repülőgépek pilótáit.

Azt üzente Oroszországnak és Vlagyimir Putyinnak, hogy „látjuk önöket, tudjuk, mit csinálnak, és ha a Jantar ezen a héten délnek veszi az irányt, mi akkor is készen állunk”.

A Jantar az idén másodszor jelent meg Nagy-Britannia területi vizeinek határán, de most először fordult elő, hogy lézerrel zavarta a brit katonai repülőgépek megfigyelő tevékenységét. A brit védelmi tárca vezetője a hadiipari beruházások terveiről tartott sajtótájékoztatón, a Downing Streeten arra a kérdésre, hogy a brit kormány milyen válaszlépéseket mérlegel, John Healey razt mondta, hogy kidolgozott katonai tervvel rendelkeznek, ha az orosz hajó irányt változtatna. Felidézte, hogy amikor a Jantar előzőleg a brit területi vizek környékén járt, a haditengerészet egyik nukleáris meghajtású támadó tengeralattjárója az orosz hajó közelében a felszínre emelkedett.

Yantar orosz kémhajó - Forrás: X Ministry of Defence

Emlékeztetett, hogy az elmúlt egy évben drónok okoztak felfordulást az európai légiközlekedésben, és Oroszország kétszer annyi esetben sértette meg a NATO légterét, mint egy évvel korábban. Hozzátette: ugyanebben az időszakban csak a brit védelmi infrastruktúrát 90 ezer kibertámadási kísérlet érte.

John Healey bejelentette, hogy a kormány ebben a helyzetben legalább tizenhárom új helyszínen tervez hadiipari beruházásokat, és az első építkezések jövőre kezdődnek 1,5 milliárd font kormányzati beruházással, illetve már ezen a héten két új dróngyártó üzem kezdi meg a termelést Nagy-Britanniában.