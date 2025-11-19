ARÉNA - PODCASTOK
brit védelmi miniszter sajtóértekezletre érkezik Londonban 2025. május 12-én, a weimari háromszög kiterjesztett formátumának, a Weimar+ tagjai (Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Lengyelország és az Európai Unió) külügyminisztereinek Ukrajna jövõjének biztosításáról kezdõdõ tanácskozása elõtt. A weimari háromszög néven ismert európai diplomáciai és geopolitikai szövetséget 1991-ben alapította Lengyelország, Németország és Franciaország.
Nyitókép: MTI/EPA/Bloomberg pool/Jaimi Joy

Lézerrel zavarta a brit katonai repülőgépeket egy orosz kémhajó Nagy-Britannia határán

Infostart / MTI

Orosz kémhajó cirkál a brit területi vizek szélén, és lézerrel zavarta a megfigyelést végző brit repülőgépeket. John Healey brit védelmi miniszter arról számolt be, hogy az orosz haditengerészet Jantar nevű hajója jelenleg Skóciától északra, a brit felségvizek határán tartózkodik, de már a legutóbbi néhány héten is járt Nagy-Britannia tengeri területein.

John Healey szerint a hajó alkalmas hírszerzési adatok gyűjtésére, illetve Nagy-Britannia tenger alatti vezetékhálózatának feltérképezésére. A brit védelmi miniszter elmondta, hogy a Jantar mozgását a brit királyi haditengerészet egyik fregattja követi, a brit királyi légierő pedig Boeing P-8 Poseidon típusú tengeri járőröző repülőgépekkel figyeli az orosz hajót. Hozzátette: Jantar lézerrel zavarta meg a P-8 repülőgépek pilótáit.

Azt üzente Oroszországnak és Vlagyimir Putyinnak, hogy „látjuk önöket, tudjuk, mit csinálnak, és ha a Jantar ezen a héten délnek veszi az irányt, mi akkor is készen állunk”.

A Jantar az idén másodszor jelent meg Nagy-Britannia területi vizeinek határán, de most először fordult elő, hogy lézerrel zavarta a brit katonai repülőgépek megfigyelő tevékenységét. A brit védelmi tárca vezetője a hadiipari beruházások terveiről tartott sajtótájékoztatón, a Downing Streeten arra a kérdésre, hogy a brit kormány milyen válaszlépéseket mérlegel, John Healey razt mondta, hogy kidolgozott katonai tervvel rendelkeznek, ha az orosz hajó irányt változtatna. Felidézte, hogy amikor a Jantar előzőleg a brit területi vizek környékén járt, a haditengerészet egyik nukleáris meghajtású támadó tengeralattjárója az orosz hajó közelében a felszínre emelkedett.

Yantar orosz kémhajó - Forrás: X Ministry of Defence
Yantar orosz kémhajó - Forrás: X Ministry of Defence

Emlékeztetett, hogy az elmúlt egy évben drónok okoztak felfordulást az európai légiközlekedésben, és Oroszország kétszer annyi esetben sértette meg a NATO légterét, mint egy évvel korábban. Hozzátette: ugyanebben az időszakban csak a brit védelmi infrastruktúrát 90 ezer kibertámadási kísérlet érte.

John Healey bejelentette, hogy a kormány ebben a helyzetben legalább tizenhárom új helyszínen tervez hadiipari beruházásokat, és az első építkezések jövőre kezdődnek 1,5 milliárd font kormányzati beruházással, illetve már ezen a héten két új dróngyártó üzem kezdi meg a termelést Nagy-Britanniában.

Children among 25 killed in one of Russia's deadliest strikes on western Ukraine

Children among 25 killed in one of Russia's deadliest strikes on western Ukraine

Two blocks of flats were destroyed by cruise missiles in the city of Ternopil, Ukraine's air force says.

