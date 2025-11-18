Két európai nagyhatalom együttesen lépne fel egy fontos területen Kína és az USA ellen

Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök Berlinben rendeznek csúcstalálkozót az EU digitális szuverenitásáról, amelynek célja az AI-projektek felgyorsítása a felhőalapú számítástechnika, az orvosi kutatás és a védelmi technológia területén – írja a Financial Times cikke nyomán a Portfolio.

Nagy a tét, ugyanis Európa csökkenteni szeretné függőségét az amerikai felhőszolgáltatóktól, amelyek

jelenleg az európai felhőszolgáltatások több mint felét biztosítják, valamint a kínai digitális infrastruktúrától, miközben innovációbarátabb környezetet teremt a kontinensen.

Franciaországbna jó ideje foglalkoznak a függetlenséggel, Németországban viszont csak nemrég vált központi kérdéssé. A korábban határozottan Amerika-párti Friedrich Merz sokaknak okozott meglepetést, amikor februári választási győzelme után kijelentette, hogy Európának függetlenednie kell az USA-tól. Kulturális minisztere támogatását fejezte ki egy amerikai platformokat érintő digitális adó bevezetése mellett.

A német kancellár a múlt héten megerősítette, hogy kormánya mielőbb le kívánja cserélni a Huawei kínai gyártó összes komponensét a távközlési hálózatokban.

Henna Virkkunen, az EU technológiai vezetője azt nyilatkozta: „Nagyon fontos, hogy két legnagyobb tagállamunk elkötelezett a technológiai szuverenitás mellett, és előre akarják mozdítani ezt.”

Párizs és Berlin is szeretné enyhíteni az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozásának egyes elemeit, amelyeket számos startup, köztük a francia Mistral is túlzottan szigorúnak tart. Utóbbi cég Európa legígéretesebb AI-szereplője, várhatóan német csoportokkal kötött megállapodásokat jelent be, demonstrálva a francia-német együttműködést.

A két ország valószínűleg támogatni fogja a „Vásárolj európait!” felfogást a közbeszerzésekben,

ami az európai technológiai csoportok kulcsfontosságú követelése. Ezek a csoportok arra is ösztönzik a bizottságot, hogy fúziók és felvásárlások révén segítse elő nagy szereplők megjelenését.