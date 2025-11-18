ARÉNA - PODCASTOK
Digitális illusztráció egy mesterséges intelligencia chipről, nyáklapról.
Nyitókép: Unsplash

Két európai nagyhatalom együttesen lépne fel egy fontos területen Kína és az USA ellen

Infostart

Franciaország Németországgal összefogva igyekszik csökkenteni az öreg kontinens technológiai lemaradását, különös tekintettel a mesterséges intelligenciára.

Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök Berlinben rendeznek csúcstalálkozót az EU digitális szuverenitásáról, amelynek célja az AI-projektek felgyorsítása a felhőalapú számítástechnika, az orvosi kutatás és a védelmi technológia területén – írja a Financial Times cikke nyomán a Portfolio.

Nagy a tét, ugyanis Európa csökkenteni szeretné függőségét az amerikai felhőszolgáltatóktól, amelyek

jelenleg az európai felhőszolgáltatások több mint felét biztosítják, valamint a kínai digitális infrastruktúrától, miközben innovációbarátabb környezetet teremt a kontinensen.

Franciaországbna jó ideje foglalkoznak a függetlenséggel, Németországban viszont csak nemrég vált központi kérdéssé. A korábban határozottan Amerika-párti Friedrich Merz sokaknak okozott meglepetést, amikor februári választási győzelme után kijelentette, hogy Európának függetlenednie kell az USA-tól. Kulturális minisztere támogatását fejezte ki egy amerikai platformokat érintő digitális adó bevezetése mellett.

A német kancellár a múlt héten megerősítette, hogy kormánya mielőbb le kívánja cserélni a Huawei kínai gyártó összes komponensét a távközlési hálózatokban.

Henna Virkkunen, az EU technológiai vezetője azt nyilatkozta: „Nagyon fontos, hogy két legnagyobb tagállamunk elkötelezett a technológiai szuverenitás mellett, és előre akarják mozdítani ezt.”

Párizs és Berlin is szeretné enyhíteni az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozásának egyes elemeit, amelyeket számos startup, köztük a francia Mistral is túlzottan szigorúnak tart. Utóbbi cég Európa legígéretesebb AI-szereplője, várhatóan német csoportokkal kötött megállapodásokat jelent be, demonstrálva a francia-német együttműködést.

A két ország valószínűleg támogatni fogja a „Vásárolj európait!” felfogást a közbeszerzésekben,

ami az európai technológiai csoportok kulcsfontosságú követelése. Ezek a csoportok arra is ösztönzik a bizottságot, hogy fúziók és felvásárlások révén segítse elő nagy szereplők megjelenését.

