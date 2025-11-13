ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Az emberek közé hajtott egy kisteherautó egy dél-koreai piacon, ketten meghaltak

Infostart / MTI

A sofőr szerint baleset történt, ám a nyomozó hatóság szerint ezt egyelőre nehéz eldönteni.

Két 70 év körüli nő meghalt, és 18 ember megsérült, mert teherautó gázolt el több embert egy piacon a dél-koreai főváros, Szöul egyik peremvárosában, Pucshonban – jelentette csütörtökön a Yonhap hírügynökség.

A helyi tűzoltóság tisztviselője elmondta, hogy a teherautó a piac járdáján haladó emberekbe rohant. „A sofőr azt állította, hogy hirtelen, akaratlanul gyorsított, de ezt nehéz ellenőrizni a térfigyelő kameráknak a mozgó járműről készített felvételei alapján” – mondta a nyilatkozó, hozzátéve, hogy a jármű 28 métert tolatott, majd 150 métert haladt előre.

Értesülések szerint a 60 év körüli sofőr nem volt ittas, és a helyszínen őrizetbe vették.

A rendőrség szerint az 1 tonnás kisteherautó délelőtt 11 óra körül hajtott az emberek közé a helyi piacon, Szöultól délnyugatra. A biztonsági kamerák felvétele alapján azt feltételezik, hogy a sofőr összekeverte a pedálokat.

Külföld    Az emberek közé hajtott egy kisteherautó egy dél-koreai piacon, ketten meghaltak

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő érkezik a hétközi kormányülés legfontosabb döntéseivel, ezt követően újságírói kérdésekre is válaszolnak. Tartson velünk percről percre!
Kína ideiglenes légtérzárat rendelt el Belső-Mongólia felett november 14-én, ami arra utalhat, hogy a Sencsou–20 űrhajó fedélzetén hazatérhetnek a nemrégiben egy vészhelyzet miatt a kínai Tienkung űrállomáson rekedt űrhajósok - közölte a SpaceNews.

Hódmezővásárhely határában elkészült Magyarország egyik legnagyobb napelemparkja: 85 hektáron, közel 100 ezer panellel termeli majd a villamos energiát,

The former prince's reaction when he heard about a newspaper inquiry was among more than 20,000 pages of documents from Epstein's estate, including some mentioning Trump.

Frontex: éves szinten csökken az EU külső határain a migrációs nyomás
Lemondott a német „sikerpárt" vezetője, de változatlanul irányt szabna a BSW-nek
