2025. november 12. szerda
Ezrek emlékeztek hétfő este Magdeburgban a támadás áldozataira
Nyitókép: X / Robert Fietzke

Hitetlenkedve hallgatták a tavaly karácsonyi magdeburgi merénylet elkövetőjét a tárgyaláson

Infostart

Közel tizenegy hónappal a tavaly decemberi magdeburgi karácsonyi vásáron elkövetett gázolásos merénylet után egy külön erre a célra bérelt hatalmas tárgyalóteremben zajlik az elkövető szaúdi orvos pere. A szász-anhalti tartományi főváros illetékes hatóságai az idei karácsonyi vásár megrendezéséhez egyelőre nem adtak engedélyt.

A merénylet 2024. december 20-án történt Németország keleti felének legnépszerűbb karácsonyi vásárán. Az elkövető, az 50 éves Taleb A. a védelmi akadályokon átjutva hajtott 340 lóerős bérelt járművével a tömegbe, és mintegy 400 métert tett meg.

A szörnyű mérleg 6 halott és 309 sérült. A halálos áldozatok között egy kilenc éves fiú és öt nő volt. A korábbi értesülések arról szóltak, hogy a 2006 óta Németországban tartózkodó és a Magdeburgtól mintegy 40 kilométerre lévő Bambergben addig orvosként praktizáló férfi egy magánjogi vita kudarca miatti felindulásból, illetve dühből követte el tettét.

A vád gyilkosság, továbbá a sérültek vonatkozásában gyilkossági kísérlet. A nyomozás során fény derült arra, hogy a szaúdi férfi több héten keresztül részletesen megtervezte, illetve előkészítette tettét. A korábbi értesüléseket megerősítő főügyész szerint a vádlott alantas indokból, elsősorban vélt neheztelésből és frusztrációból követte el a meényletet egy bírósági ügy kimenetele, valamint saját feljelentéseinek sikertelensége miatt.

Taleb A. önkényesen keresett áldozatokat, hogy felhívja a figyelmet az „általa észlelt jogtalanságokra”

– jelentette ki Matthias Böttcher főügyész.

A bírósági tárgyalás első napjáról szóló beszámolók szerint Taleb A. beismerte, hogy ő ült a volán mögött, vallomása ugyanakkor összefüggéstelen volt, és a megbánás semmi jelét nem mutatta.

A vádakhoz semmilyen megjegyzést nem fűzött. Az ARD közszolgálati médium tudósítása szerint összefüggéstelen szavakkal beszélt a politikusokról, otthoni falujában a nők ellen elkövetett erőszakról, bírálva egyidejűleg a német rendőrséget és a médiát.

Az elnöklő bíró igyekezett véget vetni a politikai tartalmú kijelentéseknek, miközben a merényletben érintettek, illetve hozzátartozóik – akik felperesként jelentek meg a tárgyalóteremben – a beszámolók szerint „hitetlenkedve” figyelték, illetve hallgatták a vádlottat.

A perben érintettek és a média képviselői nagy száma miatt a regionális bíróság egy hatalmas termet bérelt az eljáráshoz. Az épületet szögesdrót vesz körül és mobil oszlopok védik.

Mindezzel egy időben Magdeburg polgármesterre bejelentette, hogy az idei karácsonyi vásár szervezői egyelőre nem kapnak engedélyt a megnyitáshoz. Az illetékes közigazgatási hivatal ugyanis nem tartotta kielégítőnek a beterjesztett biztonsági koncepciót, és a városi hatóságokat arra utasította, hogy ne hagyják jóvá.

A hivatal szerint a tervezett vásár a jelenlegi koncepció szerint „potenciális célpontot jelent” egy esetleges támadáshoz.

Korábbi információk szerint a bírósági tárgyalásra március közepéig 47 napot irányoztak elő.

németország

per

merénylet

tárgyalás

karácsonyi vásár

magdeburg

