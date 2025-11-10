ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.57
usd:
332.51
bux:
0
2025. november 10. hétfő Réka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vonatok ütköztek Szlovákiában vasárnap este.
Nyitókép: Tomás Benedikovic/ DennikN

Vonatok ütköztek Szlovákiában – Egyre több részlet világos

Infostart / MTI

Összeütközött két személyszállító vonat a pozsonyi megyében lévő Bazin (Pezinok) közelében vasárnap este, többen megsérültek – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség hatósági közlésekre hivatkozva.

A Nyitrából Pozsony irányába közlekedő REX 1814-es jelzésű regionális gyors és az Ex 620-as jelzésű gyorsvonat ütközött, amikor az előbbi a bazini állomásról kifelé gördülve frontálisan hajtott a másik szerelvénynek - közölte a szlovák vasúttársaság (ZSSK).

A balesetnek több sérültje van – közölte elsőként a vasúti társaság.

Sutaj Estok szlovák belügyminiszter a szerencsétlenség helyszínén vasárnap éjjel tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a szerencsétlenségnek nincs halálos áldozata, 11 sérültet Pozsonyba szállítottak kórházi kezelés céljából, néhány tucat utas pedig könnyű sérüléseket szenvedett.

Az ütközés okát még vizsgálják, a szlovák vasúti társaság vezérigazgatója, Ivan Bednárik azonban vasárnap este úgy vélekedett, valószínűleg az okozhatta az ütközést, hogy az egyik vonat a tiltó jelzés ellenére hajtott az érintett sínpárra.

Az érintett vasúti vonalon jelentős késésekre lehet számítani.

Robert Fico szlovák kormányfő a történtek kapcsán hétfőre rendkívüli kormányülést hívott össze.

Szlovákiában a mostani vonatszerencsétlenség már a második hasonló eset egy hónapon belül. Október 13-án a kelet-szlovákiai Szádalmás közelében ütközött össze két szerelvény, az akkori incidensben több tucatnyian sérültek meg.

Kezdőlap    Külföld    Vonatok ütköztek Szlovákiában – Egyre több részlet világos

vasút

vonat

karambol

szlovák

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lavrov: Készen állok személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel - Háborús híreink vasárnap

Lavrov: Készen állok személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel - Háborús híreink vasárnap

Több napnyi hallgatás után az elmúlt órákban rendkívül aktívan kommunikál az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov, akiről azt pletykálták, hogy a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott kudarcos telefonbeszélgetés után a Kreml őt tette felelőssé a tervezett budapesti Putyin–Trump-találkozó meghiúsulásáért. Lavrov most a RIA hírügynökségnek nyilatkozott, és elmondta, hogy készen áll személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel, Marco Rubióval. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája

Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája

2025 első negyedévében tovább nőtt a bérszakadék Magyarországon: a nettó átlagkereset 476 ezer forint volt, amit mindössze Budapest és Győr-Moson-Sopron vármegye haladott meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
BBC chair expected to make statement after director general and News CEO resign

BBC chair expected to make statement after director general and News CEO resign

Samir Shah is expected to respond to a parliamentary committee, after Tim Davie and Deborah Turness resign following criticism that a Panorama documentary misled viewers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 10. 06:00
Szintet lépett az orosz–amerikai nukleáris fegyverkezés
2025. november 9. 21:16
Két vezető is lemondott a BBC-nél a Donald Trumpról szóló összeállítás miatt
×
×
×
×