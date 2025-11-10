ARÉNA - PODCASTOK
Vonatok ütköztek Szlovákiában vasárnap este.
Nyitókép: Tomás Benedikovic/ DennikN

79 ember sérült meg a két vonat frontális ütközése után: új hírek a szlovák kórházakból

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Senki sincs már életveszélyes állapotban a Szlovákiában vasárnap este, Bazin közelében történt súlyos vonatbaleset után.

Kamil Šaško szlovák egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint összesen 79 embert láttak el a kórházakban, közülük ketten súlyos sérüléseket szenvedtek. A legtöbb utas zúzódásokkal, végtag-, mellkasi és fejsérülésekkel került kórházba.

Vasárnap este 19:30-kor érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy két vonat ütközött a nyugat-szlovákiai Bazin és Szentgyörgy között. Az érintett vonatok egyike Kassáról tartott Pozsonyba, a másik pedig a fővárosból indult Nyitrára. Az ütközés nem volt frontális, mindkét szerelvény ugyanabba az irányba haladt.

A Kassáról közlekedő vonat mintegy 100 km/órás sebességgel hajtott bele az előtte közlekedő nyitrai regionális expresszbe. Halálos áldozata nem volt a szerencsétlenségnek, de rengetegen megsérültek.

A legtöbb utas zúzódásokkal, végtag-, mellkasi és fejsérülésekkel került kórházba.

Kamil Šaško szlovák egészségügyi miniszter hétfőn reggel úgy tájékoztatott, hogy a sérültek egyike sincs életveszélyes állapotban. A tárcavezető köszönetet mondott a mentők gyors és profi beavatkozásáért. A mentésben 15 mentőegység vett részt, valamint a Szlovák Vöröskereszt, a rendőrség, a hivatásos és önkéntes tűzoltók és a mentőszolgálat önkéntesei is. A pozsonyi megyei önkormányzat példás együttműködését is méltatta. A megye pótlóbuszokat biztosított azoknak az utasoknak, akik nem szorultak kórházi ellátásra. A buszok éjfélig szállították az utasokat.

A Szlovák Államvasutak vezérigazgatója, Ivan Bednárik szerint

a szerencsétlenséget valószínűleg az okozta, hogy az egyik vonat a piros jelzésen haladt át.

Mint mondta, az egyik szerelvény olyan helyen volt, ahol nem kellett volna lennie, a másik gyorsvonat pedig mintegy száz kilométeres sebességgel rohant bele hátulról. A vizsgálatnak kell kiderítenie, hogy emberi mulasztásról vagy műszaki hibáról volt-e szó. Bednárik hozzátette, az eset Szlovákia egyik legmodernebb vasútvonalán történt.

A baleset következtében hétfőn több vonat is késik, néhány járatot pedig töröltek. A Szlovák Vasúttársaság tájékoztatása szerint a késések 30 és 50 perc között mozognak.

A történtek politikai visszhangot is kiváltottak. Michal Šimečka, az ellenzéki Progresszív Szlovákia elnöke élesen bírálta a kormányt. Szerinte egy normális országban legalább a közlekedési miniszter azonnal lemondana, függetlenül a baleset okától. Šimečka szerint Robert Fico kormánya úgy tesz, mintha mi sem történt volna. „Ez a kormány képtelen garantálni az emberek biztonságát Szlovákiában” – fogalmazott az ellenzéki politikus.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter arra szólította fel az ellenzéket, hogy ne csináljon politikai kérdést a vonatbalesetből. „Nem örülök annak, hogy ilyen rövid időn belül már a második súlyos közlekedési baleset helyszínére kell ellátogatnom” – mondta Šutaj Eštok.

Rozsnyó közelében október 13-án ütközött össze két gyorsvonat, annak a balesetnek 69 sérültje volt,

és feltehetően a Kassáról érkező gyorsvonat mozdonyvezetője okozta, aki nem adott elsőbbséget az ellenkező irányból érkező kollégájának. A vizsgálat mindkét vonatbaleset esetében folyamatban van.

