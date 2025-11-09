ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 9. vasárnap Tivadar
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Két vonat ütközött Szlovákiában
Nyitókép: fotó: szlovák rendőrség

Súlyos vonatbaleset Szlovákiában, sok a sérült

Infostart / MTI

Összeütközött két személyszállító vonat a pozsonyi megyében lévő Bazin (Pezinok) közelében vasárnap este, többen megsérültek - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség hatósági közlésekre hivatkozva.

A Nyitrából Pozsony irányába közlekedő REX 1814-es jelzésű regionális gyors és az Ex 620-as jelzésű gyorsvonat ütközött, amikor az előbbi a bazini állomásról kifelé gördülve frontálisan hajtott a másik szerelvénynek - közölte a szlovák vasúttársaság (ZSSK).

Tájékoztatásuk szerint

a balesetnek több sérültje van.

A sérülések mértékéről és a sérültek pontos számáról későbbre ígértek tájékoztatást a hatóságok.

A rendőrség jelentése szerint a helyszínre már megérkeztek a mentőegységek és a tűzoltók, akiknek a száma több tucatra tehető. A szlovák hírügynökség szerint útban van a helyszínre a szlovák belügyminiszter is.

Az ütközés oka egyelőre még vizsgálat tárgyát képezi, azt azonban már most tudni lehet, hogy a vasútvonalon jelentős késésekre lehet számítani.

Szlovákiában a mostani vonatszerencsétlenség már a második hasonló eset egy hónapon belül. Október 13-án a kelet-szlovákiai Szádalmás közelében ütközött össze két szerelvény, az akkori incidensben több tucatnyian sérültek meg.

Kezdőlap    Külföld    Súlyos vonatbaleset Szlovákiában, sok a sérült

szlovákia

vonatbaleset

ZSSK

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Különleges halakat találtak a Dunában – itt a magyarázat

Különleges halakat találtak a Dunában – itt a magyarázat
A szakemberek 34 halfajt azonosítottak az idei dunai halmonitorozás alkalmából. Sály Péter, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének tudományos munkatársa az InfoRádióban ismertette a vizsgálatok pozitív, illetve aggasztó eredményeit.
Súlyos vonatbaleset Szlovákiában, sok a sérült

Súlyos vonatbaleset Szlovákiában, sok a sérült

Összeütközött két személyszállító vonat a pozsonyi megyében lévő Bazin (Pezinok) közelében vasárnap este, többen megsérültek - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség hatósági közlésekre hivatkozva.
VIDEÓ
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy baj: Magyarország szomszédjában súlyos krízisbe került a sikerágazat

Nagy baj: Magyarország szomszédjában súlyos krízisbe került a sikerágazat

A Kronen Zeitung írt egy hosszabb beszámolót az osztrák ékszeripari óriás, a Swarowski válságáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Európai Bizottság: hiába a magyar-amerikai megállapodás, 2027 végéig ki kell vezetni az orosz olaj- és gázimportot

Európai Bizottság: hiába a magyar-amerikai megállapodás, 2027 végéig ki kell vezetni az orosz olaj- és gázimportot

A magyar-amerikai megállapodás az orosz energiaimport ügyében nem befolyásolja az EU 2027 végéig tervezett teljes orosz energiafüggőség-megszüntetési stratégiáját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
BBC director general Tim Davie and News CEO Deborah Turness resign

BBC director general Tim Davie and News CEO Deborah Turness resign

It comes after a leaked memo criticised the editing of a documentary about Donald Trump and accused the BBC of bias in a number of areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 9. 21:16
Két vezető is lemondott a BBC-nél a Donald Trumpról szóló összeállítás miatt
2025. november 9. 20:47
Dráma a spanyol tengerparton, embereket vittek el az óriáshullámok
×
×
×
×