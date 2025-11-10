Kegyetlenül végeztek a milliárdossal és feleségével

Október 2-án Roman Novak és felesége, Anna Hattába indultak, hogy befektetőkkel találkozzanak – legalábbis ezt hitték. Sofőrjük egy tóparti parkolóhoz vitte őket, ahol egy másik autó vette fel a házaspárt, ezt követően viszont nyomuk veszett – írja a Strana cikke nyomán az Index.

Később kiderült, hogy csapdát állítottak nekik: a párt egy bérelt házba vitték a város szélén, üzleti megbeszélésre viszont nem került sor, a támadók valójában Roman Novak kriptovaluta-tárcájához akartak hozzáférni, amiről úgy hitték, hogy milliárdok vannak benne.

A házaspárt megkínozhatták a hozzáférési kódokért, azonban amikor beléptek, látták, hogy a digitális tárca üres. Ekkor az elkövetők végeztek Roman Novakkal és feleségével, a testeket feldarabolták, majd egy bevásárlóközponthoz közeli kukákba dobták a darabokat táskákba csomagolva.

A hatóságok hét orosz állampolgárt tartóztattak le: hárman közvetlenül a gyilkosságban vehettek részt, a többiek illegális pénzügyi tranzakciókban segédkeztek. A házaspár árván maradt gyerekeit a nő szülei vitték haza Oroszországba.

Roman Novak a Fintopio nevű alkalmazás alapítója volt, amely gyors kriptovaluta-átutalásokat tett lehetővé. Később azzal vádolták, hogy több mint 500 millió dollárt sikkasztott el különböző befektetőktől. Novak gyakran hangoztatta, hogy Pavel Durov, a Telegram alapítója a barátja, sőt magát a cég igazgatótanácsának tagjaként és Ilja Perekopszkij alelnök helyetteseként mutatta be.

Az ügyben az Egyesült Arab Emírségek és Oroszország hatóságai közösen nyomoznak.