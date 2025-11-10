ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.32
usd:
331.37
bux:
108326.83
2025. november 10. hétfő Réka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Police line tape. Crime scene investigation. Forensic science.
Nyitókép: D-Keine/Getty Images

Kegyetlenül végeztek a milliárdossal és feleségével

Infostart

Roman Novak orosz milliárdost és feleségét csapdába csalták, hogy elszedjék a férfi kriptovaluta-tárcájának hozzáférését. Mivel azonban azt üresen találták, az elkövetők megölték a házaspárt és brutális módon megszabadultak a testektől.

Október 2-án Roman Novak és felesége, Anna Hattába indultak, hogy befektetőkkel találkozzanak – legalábbis ezt hitték. Sofőrjük egy tóparti parkolóhoz vitte őket, ahol egy másik autó vette fel a házaspárt, ezt követően viszont nyomuk veszett – írja a Strana cikke nyomán az Index.

Később kiderült, hogy csapdát állítottak nekik: a párt egy bérelt házba vitték a város szélén, üzleti megbeszélésre viszont nem került sor, a támadók valójában Roman Novak kriptovaluta-tárcájához akartak hozzáférni, amiről úgy hitték, hogy milliárdok vannak benne.

A házaspárt megkínozhatták a hozzáférési kódokért, azonban amikor beléptek, látták, hogy a digitális tárca üres. Ekkor az elkövetők végeztek Roman Novakkal és feleségével, a testeket feldarabolták, majd egy bevásárlóközponthoz közeli kukákba dobták a darabokat táskákba csomagolva.

A hatóságok hét orosz állampolgárt tartóztattak le: hárman közvetlenül a gyilkosságban vehettek részt, a többiek illegális pénzügyi tranzakciókban segédkeztek. A házaspár árván maradt gyerekeit a nő szülei vitték haza Oroszországba.

Roman Novak a Fintopio nevű alkalmazás alapítója volt, amely gyors kriptovaluta-átutalásokat tett lehetővé. Később azzal vádolták, hogy több mint 500 millió dollárt sikkasztott el különböző befektetőktől. Novak gyakran hangoztatta, hogy Pavel Durov, a Telegram alapítója a barátja, sőt magát a cég igazgatótanácsának tagjaként és Ilja Perekopszkij alelnök helyetteseként mutatta be.

Az ügyben az Egyesült Arab Emírségek és Oroszország hatóságai közösen nyomoznak.

Kezdőlap    Külföld    Kegyetlenül végeztek a milliárdossal és feleségével

gyilkosság

oroszország

nyomozás

egyesült arab emírségek

milliárdos

csapda

bűnszervezet

kriptovaluta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szlovákia lehetőségeket is lát Ukrajna EU-csatlakozásában

Szlovákia lehetőségeket is lát Ukrajna EU-csatlakozásában

Ukrajna uniós csatlakozása nagy lehetőséget jelenthet, és különösen Kelet-Szlovákia gazdaságát lendítheti fel – mondta a szlovák kormány helyreállítási tervért és tudásalapú gazdaságért felelős államtitkára. Alena Sabelová hangsúlyozta, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna EU-tagságát, ha az teljesíti a szükséges feltételeket.
 

„Nem félek Trumptól” – Újabb orosz dróntámadás, áramkimaradás Volodimir Zelenszkij interjúja közben

Rejtélyes drónvendégek egy belga atomerőmű fölött

Szintet lépett az orosz–amerikai nukleáris fegyverkezés

VIDEÓ
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

Az orosz fegyveres erők lassan de biztosan haladnak előre a donbaszi ukrán erődváros, Pokrovszk elfoglalásával. Az Egyesült Királyság szerint Moszkva legutóbb Belgium fölött reptetett kémdrónokat, de általános jelenséggé vált a NATO tagállamok katonai infrastruktúrája fölötti drónozás. Több napnyi csend után újra előkerült Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki bejelentette: találkozna amerikai kollégájával, Marco Rubioval. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rejtélyes drónokat találtak a NATO területén egy atomerőmű felett: azonnal riadót fújt az ország vezetése

Rejtélyes drónokat találtak a NATO területén egy atomerőmű felett: azonnal riadót fújt az ország vezetése

Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
BBC chair to respond to MPs as departing News CEO rejects claims of institutional bias

BBC chair to respond to MPs as departing News CEO rejects claims of institutional bias

The BBC's director general Tim Davie, and CEO of news Deborah Turness, resigned last night after a leaked dossier made a series of criticisms of BBC output.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 10. 11:22
Brutális videó – így néz ki egy buszbaleset belülről
2025. november 10. 10:34
Rejtélyes drónvendégek egy belga atomerőmű fölött
×
×
×
×