2025. november 7. péntek
Orion típusú orosz drón.
Nyitókép: Wikipédia

Ukrán hírszerzés: amerikai elektronikával repül az oroszok legfélelmetesebb drónja

Infostart

Szétszedtek az ukránok egy orosz Orion típusú drónt és nagyon meglepődtek azon, amit találtak benne.

Az „Orion” nevű, elsősorban a nyílt tengeri megfigyelésre használt, hatalmas, pilóta nélküli légi jármű az ukrán védelmi hírszerzés (HUR) jelentése szerint akár 250 kilogrammos robbanóanyag szállítására is képes. A vizsgálatok során arra jutottak, hogy rengeteg amerikai elektronikát építettek be a drónhoz. Kiemelték, hogy az orosz fejlesztés kialakításában feltűnően hasonlít az Egyesült Államok egyik csúcsfegyveréhez, az MQ-9 Reaperhez - írja a Kyiv Independent cikke nyomán a Portfolio.

Hangsúlyozták, hogy az Oriont már a szíriai polgárháború során is bevetették, de a tömeggyártása csak akkor kezdődött, amikor Moszkva nagyszabású támadást indított Ukrajna területe ellen. Korábban az oroszok azzal számoltak, hogy ez lehet a legfontosabb orosz drón, de a Sahedek felbukkanása megváltoztatta a helyzetet.

Az ukrán hírszerzés jelentése szerint legalább 43 olyan orosz vállalatot evezett meg, amely alkatrészeket gyárt a drónhoz. Kiemelték, hogy ezek egyharmada ellen még nem születtek nyugati szankciók. Az is kiderült, hogy az alkatrészek összeszerelését az oroszok végzik, mégis az azok alapjául szolgáló bonyolultabb részek nyugatról származnak. Megállapították, hogy a mikrochipeket és processzorokat nagyrészt nyugati gyártóktól, különösen pedig amerikaiaktól szerzik be.

Több céget meg is neveztek: a Motorola, az AMD, a Texas Instruments, az Analog Devices és a Maxim elektronikai eszközei is felbukkantak.

A nyugati szankciók hatására az Oroszországba irányuló félvezetők kereskedelme szinte lenullázódott, de gyanús módon más országokban pedig hirtelen megugrott. Moszkva kidolgozott egy olyan hálózatot, amelyben köztes országok segítségével továbbra is eljutnak a fegyvergyártásban kulcsfontosságú alkatrészek a kulcsfontosságú üzemekhez.

