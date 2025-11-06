Legutóbb 2023 végén hangzott el hasonló követelés, szintén egy női politikus, a bajor Dorothee Bär részéről. Ezt azzal az adattal támasztotta alá, hogy több mint 250 ezren űzik az „ipart”. Mint mondta:

Németország a szexturizmus vonzó célpontja lett. A többségük külföldi, és a legtöbben Kelet-Európából érkeznek.

Ezúttal a Bundestag kereszténydemokrata elnöke, Julia Klöckner sürgette a prostitúció és a szexturizmus betiltását. „Szilárd meggyőződésem, hogy végre be kell tiltanunk a prostitúciót és a szexvásárlást ebben az országban” – szólított fel az Alice Schwarzer Alapítvány berlini díjtadó rendezvén elhangzott elhangzott beszédében.

Klöckner elítélte azt az érvelést, hogy a prostitúció a nők „jogai” közé tartozik. Nem csak nevetséges, de megvető is a nőkkel szemben annak hangoztatása, hogy a prostitúció is olyan szakma, mint bármely más – vélekedik.

Megismételte azt a korábbi állítást, hogy

Németország Európa bordélyháza lett.

A Der Spiegel és több más médium által ismertetett beszédében Klöckner utalt arra, hogy az érvényben lévő jogszabályok nem védik meg kellőképp a prostituáltakat. Érvelése szerint továbbra is erőszakos támadásoknak, a férfiak „felsőbbrendűségének” vannak kitéve.

Klöckner a prostitúcióval kapcsolatban az úgynevezett skandináv modell alkalmazását sürgette, azaz a Svédországban és Norvégiában alkalmazott „gyakorlathoz” hasonló eljárást szorgalmazott.

A modell lényege, hogy a szexuális szolgáltatások vásárlása illegális, a szex eladása, azaz a tényleges szolgáltatás azonban büntetlen marad.

A prostituáltak ugyanakkor segítséget kapnak ahhoz, hogy új életet alakítsanak ki maguknak.

Az érvényben lévő, a prostituáltak védelméről szóló törvényt 2017-ben fogadták el. A törvény szerint a prostituáltaknak regisztrálniuk kell magukat, a prostitúciós vállalkozásoknak, így a bordélyházaknak pedig engedélyre van szükségük.