Szakadt piros harisnyát és tűsarkút viselő hölgy.
Nyitókép: Getty Images/tekinturkdogan

A prostituáltak védelmére alakított bizottságot a német családügyi miniszter

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Napokkal ezelőtt a prostitúció betiltását sürgette a Bundestag kereszténydemokrata elnöknője. Ugyancsak kereszténydemokrata politikusnő társa, a családügyi miniszter most ettől eltérő megközelítést sürgetett, és a prostituáltak védelmére hozott létre szakértői bizottságot.

A családügyi miniszter asszony, Karin Prien az ARD közszolgálati médium szerint már ki is nevezte a bizottság tagjait, akik hamarosan megkezdik a munkát. Feladatuk az, hogy javaslatokat dolgozzanak ki a prostituáltak erősebb védelmére.

„Helyzetüket sürgősen javítani kell” – fogalmazott a tárcavezető, hangoztatva, hogy a kényszerprostitúció, az emberkereskedelem és az erőszak elleni küzdelem különösen fontos a német kormány számára.

Prien szerint a bizottság feladata, hogy megvizsgálja a kormány, a tartományok és az önkormányzatok rendelkezésére álló konkrét lehetőségeket a prostituáltak kényszerítéssel és kizsákmányolással szembeni védelmének javítására. Ennek érdekében pedig javaslatokat kell kidolgoznia.

A testület a Prostituáltak Védelmi Bizottsága nevet kapta, és tizenkét különböző munkaterületről érkező szakértőből áll. Az említett területek közé tartozik a bűnüldözés, az emberkereskedelem, a szociális munka és az egészségügy.

Néhány nappal ezelőtt a Bundestag kereszténydemokrata elnöke, Julia Klöckner sürgette a prostitúció és a szexturizmus betiltását. Elítélte azt az érvelést, hogy a prostitúció a nők jogai közé tartozik.

"Nem csak nevetséges, de megvető is a nőkkel szemben annak hangoztatása, hogy a prostitúció is olyan szakma, mint bármely más" - fogalmazott Klöckner egy berlini rendezvényen.

Ezt megelőzően 2023 végén hangzott el hasonló követelés, szintén egy női politikus, a bajor Dorothee Bär részéről. Ezt azzal az adattal támasztotta alá, hogy több mint 250 ezren űzik az „ipart”. Többségük külföldi, és a legtöbben Kelet-Európából érkeznek.

Klöckner ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy Németország Európa bordélyháza lett. Az érvényben lévő jogszabályok nem védik meg kellőképp a prostituáltakat, akik továbbra is erőszakos támadásoknak, a férfiak „felsőbbrendűségének” vannak kitéve.

A prostitúcióval kapcsolatban az úgynevezett skandináv modell alkalmazását sürgette, azaz a Svédországban és Norvégiában alkalmazott „gyakorlathoz” hasonló eljárást szorgalmazott.

A modell lényege, hogy a szexuális szolgáltatások vásárlása illegális, a szex eladása, azaz a tényleges szolgáltatás azonban büntetlen marad.

Az érvényben lévő, a prostituáltak védelméről szóló törvényt 2017-ben fogadták el. A törvény szerint a prostituáltaknak regisztrálniuk kell magukat, a prostitúciós vállalkozásoknak, így a bordélyházaknak pedig engedélyre van szükségük

németország

prostitúció

bizottság

