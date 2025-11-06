ARÉNA - PODCASTOK
Félelmetes karmait mutatja egy medve, aki Japánban is lehetne.
Nyitókép: skaman306, Getty Images

A katonaságot is be kell vetni a medvék ellen, annyira eldurvultak a támadások Japánban

Infostart / MTI

A helyi hatóságok kérésére katonákat vezényeltek szerdán Japán északi, hegyvidéki régiójába, hogy segítséget nyújtsanak a medvetámadások elleni védekezésben - jelentette be az egyik érintett terület, Kazuno polgármestere.

Az Akita prefektúrabeli Kazuno lakosait már hetekkel ezelőtt felszólították, hogy kerüljék a várost körülvevő erdőket, sötétedés után ne hagyják el otthonukat, és mindig legyen náluk csengő, hogy el tudják űzni az élelem után kutató medvéket.

Japán-szerte több mint száz medvetámadás történt április óta, és ezeknek rekordszámú, 12 halálos áldozatuk volt már a környezetvédelmi minisztérium közlése szerint. A halálesetek kétharmada Akita és Ivate prefektúrában történt.

"A város lakói állandóan veszélyben érzik magukat", a medvetámadások miatt nem merészkednek ki otthonról, és a rendezvényeket is lemondják - mondta el a kazunói polgármester, Szaszamoto Sindzsi, miután találkozott a mintegy 15 főből álló szakasszal, amely katonai teherautókkal és terepjárókkal érkezett a városba.

A katonaság segítséget nyújt a csapdák szállításában és megfigyelésében, amelyekkel be lehet fogni a medvéket, lőfegyvert azonban nem használnak, a vadállatok leölését tapasztalt vadászok végzik.

Az akitai hatóságok adatai szerint ebben az évben hatszorosára nőtt, és már a nyolcezren is túl jár a medveészlelések száma. Ez késztette a prefektúra kormányzóját arra, hogy a múlt héten segítséget kérjen a hadseregtől.

A japán lakosság a medvepopuláció növekedése miatt kerül egyre gyakrabban kapcsolatba a vadállatokkal, amelyek a klímaváltozás miatt nem jutnak elegendő élelemhez természetes élőhelyeiken, ezért lakott területeket keresnek fel. Emellett az a vadászközösség is kiöregedett és elfáradt már, amelynek segítségére korábban számíthattak a hatóságok.

A közelmúltban medvék támadtak egy bolt vásárlóira, medve ugrott egy buszmegállóban várakozó turistára egy világörökségi helyszín közelében, és medvetámadásban sebesült meg egy termálfürdő dolgozója is. Iskolák átmeneti bezárását is elrendelték, miután közelükben medvét láttak.

A legtöbb medvetámadás októberben és novemberben történik, mert a téli álomra készülő medvéknek sok táplálékra van szükségük, ezért nagyon aktívak.

A Japánban leggyakoribb feketemedvék (baribál) súlya a 130 kilogrammot is elérheti. Az északi, Hokkaido szigeten élő barnamedvék viszont 400 kilósak is lehetnek.

A japán hadsereg már más alkalmakkal is nyújtott segítséget a vadon élő állatok megfigyelésében vagy az ellenük történő védekezésben.

"Mivel a medvék egyre több régióban hatolnak be lakott területekre, és naponta nő a medvetámadások sérültjeinek száma, nem tehetjük meg, hogy ne intézkedjünk" - hangsúlyozta a hadsereg szóvivője.

