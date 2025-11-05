Több mint négymillió netező bankkártyájával vásároltak illetéktelenek

A német rendőrség közlése szerint az elkövetők 2016 és 2021 között világszerte mintegy 4,3 millió internetező bankkártya-adatait használva több mint 300 millió eurós kárt okoztak. Hamis weboldalakon kínáltak előfizetéseket különféle streaming-, társkereső- és egyéb szabadidős szolgáltatásokra, és az áldozatok bankszámláiról pénzt loptak el, kompromittálva négy ismert német fizetési szolgáltatót. A hatóságok nem nevezték meg, mely szolgáltatókról van szó.

A nyomozás keretében házkutatásokat tartottak Németországban, Olaszországban, Kanadában, Luxemburgban, Hollandiában, Szingapúrban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és Cipruson is. A hatóságok 44 gyanúsítottat azonosítottak összesen, köztük vannak a csaló hálózat tagjai, fizetési szolgáltatók korábbi alkalmazottai, illetve kiberbűnözési szolgáltatásokat nyújtó bűnelkövetők.