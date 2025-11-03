Volodimir Zelenszkij bejelentette: új Patriot rendszerek érkeztek Ukrajnába

Ma már elmondhatjuk, hogy légvédelmünk jó eredményeket ért el – Ukrajna már több Patriot rakétával rendelkezik. Köszönöm Merz kancellárnak, köszönöm Németországnak és mindenkinek, aki segít – írja Volodimir Zelenszkij X-en közzétett bejelentkezése nyomán a Telex.

Az ukrán elnök kiemelte, további rendszerekre is szükség van a kulcsfontosságú infrastruktúra-létesítmények és a városok védelméhez, ezért tovább fognak dolgozni azon, hogy hozzájussanak. Hozzátette, ennek eléréséhez készen áll az országok vezetőin kívül közvetlenül a légvédelmi rendszerek és rakéták gyártóival is tárgyalni.

Két Patriot rendszert Németország, egyet pedig Norvégia ajánlott fel, Volodimir Zelenszkij viszont összesen tízet szeretne. A légvédelmi rakétarendszerek eddig eredményesen hárították el az orosz ballisztikus rakétákat.