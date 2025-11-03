Volodimir Zelenszkij bejelentette: új Patriot rendszerek érkeztek Ukrajnába

Ma már elmondhatjuk, hogy légvédelmünk jó eredményeket ért el – Ukrajna már több Patriot rakétával rendelkezik. Köszönöm Merz kancellárnak, köszönöm Németországnak és mindenkinek, aki segít – írja Volodimir Zelenszkij X-en közzétett bejelentkezése nyomán a Telex.
Az ukrán elnök kiemelte, további rendszerekre is szükség van a kulcsfontosságú infrastruktúra-létesítmények és a városok védelméhez, ezért tovább fognak dolgozni azon, hogy hozzájussanak. Hozzátette, ennek eléréséhez készen áll az országok vezetőin kívül közvetlenül a légvédelmi rendszerek és rakéták gyártóival is tárgyalni.
Két Patriot rendszert Németország, egyet pedig Norvégia ajánlott fel, Volodimir Zelenszkij viszont összesen tízet szeretne. A légvédelmi rakétarendszerek eddig eredményesen hárították el az orosz ballisztikus rakétákat.
Today, we can already say there is a good result for our air defense – Ukraine now has more Patriots. I thank Chancellor Merz, I thank Germany, and everyone who helps – our agreements have been fulfilled. More Patriots are now in Ukraine and being put into operation.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2025
