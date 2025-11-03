ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 3. hétfő
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök távozik a párizsi elnöki rezidenciáról, az Elysée-palotából 2024. december 7-én, miután megbeszélést folytatott Emmanuel Macron francia elnökkel és Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel. Trump és Zelenszkij az öt éve tűzvész áldozatává vált Notre-Dame-székesegyház újranyitása alkalmából rendezett ünnepségre érkezett a francia fővárosba.
Nyitókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök távozik a párizsi elnöki rezidenciáról, az Elysée-palotából 2024. december 7-én. MTI/EPA/Mohamed Badra

Volodimir Zelenszkij bejelentette: új Patriot rendszerek érkeztek Ukrajnába

Infostart

Az ukrán elnök videóüzenetben jelentette be a légvédelmi rendszer új elemeinek szolgálatba lépését, egyben köszönetet mondott az adományozó országnak és vezetőjének is.

Ma már elmondhatjuk, hogy légvédelmünk jó eredményeket ért el – Ukrajna már több Patriot rakétával rendelkezik. Köszönöm Merz kancellárnak, köszönöm Németországnak és mindenkinek, aki segít – írja Volodimir Zelenszkij X-en közzétett bejelentkezése nyomán a Telex.

Az ukrán elnök kiemelte, további rendszerekre is szükség van a kulcsfontosságú infrastruktúra-létesítmények és a városok védelméhez, ezért tovább fognak dolgozni azon, hogy hozzájussanak. Hozzátette, ennek eléréséhez készen áll az országok vezetőin kívül közvetlenül a légvédelmi rendszerek és rakéták gyártóival is tárgyalni.

Két Patriot rendszert Németország, egyet pedig Norvégia ajánlott fel, Volodimir Zelenszkij viszont összesen tízet szeretne. A légvédelmi rakétarendszerek eddig eredményesen hárították el az orosz ballisztikus rakétákat.

Volodimir Zelenszkij bejelentette: új Patriot rendszerek érkeztek Ukrajnába

