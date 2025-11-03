ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.39
usd:
336.28
bux:
107610.46
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Összeomlik a felújítási munkálatok közben a Forum Romanum mellett álló, 13. században épült Torre dei Conti középkori torony egy része Rómában 2025. november 3-án. A tûzoltók három munkást kimenekítettek, egy ember súlyosan megsérült. A mentési munkálatok közben a torony egy másik része is leomlott.
Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Maurizio Brambatti

Videón, ahogy összeomlik egy középkori torony Rómában

Infostart / MTI

Felújítási munkálatok közben részben összeomlott a Forum Romanum mellett álló, 13. században épült Torre dei Conti középkori torony. A hétfői incidensben helyi sajtójelentések szerint legalább egy munkás súlyosan megsérült.

A helyszínen turisták százai nézték végig, ahogy a tűzoltók létrán próbálják elérni a torony felső szintjét, hogy kimentsék a bennrekedt dolgozókat. Három munkást sikerült biztonságba helyezni, egy ember azonban a romok között rekedt - írta a Corriere della Sera olasz napilap.

A mentési munkálatok közben a torony egy másik része is leomlott. A létrán tartózkodó tűzoltók az újabb omlás után gyorsan leereszkedtek, de egyelőre nem tudni, történt-e további sérülés.

A Torre dei Contit III. Ince pápa a 13. század elején építtette a család lakótornyaként. Az épületet korábban is több szerencsétlenség érte: 1349-ben egy földrengés súlyosan megrongálta, majd a 17. században részben ismét összeomlott. Eredeti magassága 50-60 méter lehetett.

A hétfői baleset után Roberto Gualtieri római polgármester és Alessandro Giuli kulturális miniszter is a helyszínre sietett, hogy tájékozódjanak a mentésről és a torony állapotáról.

A környéket lezárták, a szakértők pedig vizsgálják, milyen további veszélyekkel kell számolni.

Kezdőlap    Külföld    Videón, ahogy összeomlik egy középkori torony Rómában

torony

összeomlás

róma

forum romanum

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ritkaföldfém-háború: egy halászhajó-baleset mutatta meg, mi a megoldás

Ritkaföldfém-háború: egy halászhajó-baleset mutatta meg, mi a megoldás

2010 szeptemberében egy kínai halászhajó nekiütközött egy japán parti őrségi járműnek a Senkaku-szigeteknél. Egy apró incidensnek tűnt, ám a globális ipar egyik legfontosabb pillanata lett belőle. Kína leállította a ritkaföldfém-exportot Japán felé, Japán válasza viszont nem a megtorlás, hanem a gazdaság átalakítása volt. Az eredmény egy történet, amiből Európa is sokat tanulhatna.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sorra tűnnek el a magyar hitelközvetítők, de akik maradnak, egyre többet keresnek

Sorra tűnnek el a magyar hitelközvetítők, de akik maradnak, egyre többet keresnek

37,5%-kal növekedett egy év alatt a hazai hitelközvetítők jutalékbevétele – mutatják az MNB hétfőn közzétett adatai. A jelzáloghitelpiacon 55% volt a közvetítők aránya, tehát a fedezetes hitelek nagyobbik felét nem a bankfiókokon keresztül vették fel a háztartások – kérdés, a szeptember 1-jén indult, és október végén 190 milliárdos volumennél járó Otthon Start Program mekkora változást fog hozni ebben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zöld utat kapott a Microsoft, a tőzsde azonnal felrobbant

Zöld utat kapott a Microsoft, a tőzsde azonnal felrobbant

A Microsoft hétfőn bejelentette, hogy exportengedélyeket szerzett az Nvidia chipek szállítására az Egyesült Arab Emírségeknek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli military's ex-top lawyer arrested over leak of video allegedly showing Palestinian detainee abuse

Israeli military's ex-top lawyer arrested over leak of video allegedly showing Palestinian detainee abuse

Maj Gen Yifat Tomer-Yerushalmi resigned on Friday, admitting leaking a video allegedly showing abuse of a Palestinian detainee.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 3. 16:16
„Csoda, hogy élek, de szenvedek” – megszólalt az indiai repülőgép-szerencsétlenség egyetlen túlélője
2025. november 3. 15:52
Nyilvános az új Babis-kormány programtervezete
×
×
×
×