tűz lángok
Nyitókép: Pixabay

Többeket életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek a szállodatűz ügyében Törökországban

Infostart / MTI

Törökországban a bíróság tizenegy embert ítélt életfogytiglani börtönbüntetésre pénteken a nyugat-törökországi Kartalkaya síparadicsomban az év elején történt, sok halálos áldozatot követelő szállodatűz ügyében.

Bolu tartomány bíróságának tájékoztatása szerint az elítéltek között van Halit Ergül, a hotel tulajdonosa és menedzsere, valamint egy polgármester-helyettes és Kartalkaya tűzoltóparancsnoka is.

A tárgyaláson kiderült, hogy a nyomozás során a hatóságok számos biztonsági hiányosságot találtak, például a tűzjelző sem működött a szállodában a tragédia éjszakáján.

A tárgyaláson összesen 32 vádlott vett részt, 20-at előzetes letartóztatásból kísértek a bíróságra, az áldozatok hozzátartozói pedig, akik a folyosón gyűltek össze, a tárgyalás ideje alatt elhunyt szeretteik fotóját tartották kezükben.

A szállodatulajdonos azzal védekezett, hogy rendszeresen kaptak ellenőrzéseket, hozzátéve, hogy ő maga még a szálloda előtti részen tervezett tüzijátékokat sem engedélyezte soha, nehogy a környékbeli madaraknak bajuk essen.

A tartományban található Grand Kartal Hotel nevű 12 emeletes szállodában januárban keletkezett tűz, a lángokban - amelyek teljesen felemésztették az épületet - 79 ember meghalt, köztük egész családok is, és több mint ötvenen megsérültek.

A tragédia miatt Törökországban nemzeti gyásznapot is elrendeltek.

