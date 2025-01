Borzalmas szállodatűz egy török síparadicsomban – videó

Szemtanúk szerint a lángok hajnali fél négykor csaptak fel a 11 szintes szálloda étterménél. A Grand Kartal Hotel 234 vendége közül többen csak úgy tudtak kimenekülni a lángoló épületből, hogy összekötött lepedőkön ereszkedtek le az emeletekről – jelentette a Reuters.

A brit hírügynökség szerint néhányan egyszerűen kiugrottak az ablakokon, hogy megmeneküljenek a tűzhaláltól. A török NTV csatornának nyilatkozó egyik túlélő is, azt mondta: a családjával együtt kénytelen volt kiugrani az egyik ablakon, hogy mentse az életét.

