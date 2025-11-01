Eladta csecsemőjét egy pár, így vásároltak autót

A Gorj megyei rendőrség egyelőre csak egy 47 éves férfit vett őrizetbe, akinél a házkutatás során megtalálták a csecsemőt. A biológiai szülők szökésben vannak.

A vádhatóság közleménye szerint a 21 éves gyanúsított 2024-ben különböző helyszíneken prostitúcióra kényszerítette a vele már három éve együtt élő, akkor 17 éves lányt. Idén augusztusban a férfi rávette bűntársát, hogy háromhetes gyermeküket adják el 7000 euróért a 47 éves gyanúsítottnak.

Az anya azt hazudta az anyakönyvi hivatalban, hogy a 47 éves férfi a gyermeke apja, és így elérték, hogy az újszülött anyakönyvezése során az idősebb gyanúsított adatait vezesse be apaként. A tettestársak előzetes megállapodásának értelmében az anya közjegyzői meghatalmazást is adott a 47 éves férfinek, hogy "közös gyermekük" számára útlevelet kérjen és kivigye a csecsemőt az országból, ennek alapján a Gorj megyei hatóságok sürgősségi eljárással ki is állították az úti okmányt a kiskorú számára - olvasható a DIICOT közleményében.

A vádhatóság nem részletezte, hogyan derült fény a bűncselekményre, de azt hozzátették, hogy a biológiai szülők gépkocsit vásároltak a gyermekükért kifizetett pénzből.

Az ügy szereplői ellen gyermekkereskedelem, hamis tanúzás és csalás gyanújával indult bűnvádi eljárás.