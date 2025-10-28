ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 28. kedd
Murray Cod, Maccullochella peelii ausztrál folyami tőkehal
Nyitókép: Museums Victoria

Arnie váratlanul úszott 860 kilométert

Infostart / MTI

Három év alatt 860 kilométert úszott egy úszólegendáról elnevezett ausztrál tőkehal.

Példátlan távolságot, 860 kilométert tett meg az egyik legnagyobb ausztráliai folyamon egy Murray tőkehal (Maccullochella peelii, ragadozó ausztráliai halfaj), a 2022-ben kezdődött úszás messze a leghosszabb, amelyet a kutatók valaha tapasztaltak.

Az Ariane Titmus nemrég visszavonult ausztrál úszócsillag után Arnie-nak becézett édesvízi halat először 2022 elején fedezték fel a Mullaroo Creeknél, tizenhárom órányi útra Sydneytől nyugatra – mondta el Zeb Tonkin, az Arthur Rylah Intézet kutatója.

Az akkor négyéves ragadozó a 2022 tavaszi árvizek idején vágott neki az útnak, és két hónap alatt 760 kilométert tett meg a folyó forrásvidéke felé. Az út teljesen szabad volt előtte, mert a Murray folyamon eltávolították a gátakat, hogy szabad utat adjanak az ár lefolyásának.

Arnie ezután visszafordult, és az utolsó tizenkét hónapban további száz kilométert úszott a kiindulási pontja felé.

Az intézet kutatói csak néhány hete fedezték fel a tőkehal különleges teljesítményét, amikor megosztották a kollégákkal a kutatási adatokat.

„Évtizedek óta tanulmányozzuk ezt a fajt (…) és még soha nem láttunk ekkora utazást” – mondta Tonkin. Az Arnie előtti korábbi tőkehalrekord mintegy 160 kilométer lehetett.

A folyami tőkehal, amely semmilyen rokonságban nem áll a tengeri tőkehallal, 48 évig is élhet, a hosszúsága elérheti az 1,8 métert, a tömege pedig meghaladhatja a 83 kilót az ausztrál kormány adatai szerint.

A rekorder hosszútávúszó Arnie négyéves volt, amikor figyelni kezdték.

„Ha azt látjuk, hogy ezek a halak szaporodnak, szépen fejlődnek, sokat vándorolnak, ez leginkább annak a jele, hogy az ökoszisztémánk általában véve egészséges” – jegyezte meg Zeb Tonkin.

