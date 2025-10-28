Arnie váratlanul úszott 860 kilométert

Példátlan távolságot, 860 kilométert tett meg az egyik legnagyobb ausztráliai folyamon egy Murray tőkehal (Maccullochella peelii, ragadozó ausztráliai halfaj), a 2022-ben kezdődött úszás messze a leghosszabb, amelyet a kutatók valaha tapasztaltak.

Az Ariane Titmus nemrég visszavonult ausztrál úszócsillag után Arnie-nak becézett édesvízi halat először 2022 elején fedezték fel a Mullaroo Creeknél, tizenhárom órányi útra Sydneytől nyugatra – mondta el Zeb Tonkin, az Arthur Rylah Intézet kutatója.

Az akkor négyéves ragadozó a 2022 tavaszi árvizek idején vágott neki az útnak, és két hónap alatt 760 kilométert tett meg a folyó forrásvidéke felé. Az út teljesen szabad volt előtte, mert a Murray folyamon eltávolították a gátakat, hogy szabad utat adjanak az ár lefolyásának.

Arnie ezután visszafordult, és az utolsó tizenkét hónapban további száz kilométert úszott a kiindulási pontja felé.

Az intézet kutatói csak néhány hete fedezték fel a tőkehal különleges teljesítményét, amikor megosztották a kollégákkal a kutatási adatokat.

„Évtizedek óta tanulmányozzuk ezt a fajt (…) és még soha nem láttunk ekkora utazást” – mondta Tonkin. Az Arnie előtti korábbi tőkehalrekord mintegy 160 kilométer lehetett.

A folyami tőkehal, amely semmilyen rokonságban nem áll a tengeri tőkehallal, 48 évig is élhet, a hosszúsága elérheti az 1,8 métert, a tömege pedig meghaladhatja a 83 kilót az ausztrál kormány adatai szerint.

A rekorder hosszútávúszó Arnie négyéves volt, amikor figyelni kezdték.

„Ha azt látjuk, hogy ezek a halak szaporodnak, szépen fejlődnek, sokat vándorolnak, ez leginkább annak a jele, hogy az ökoszisztémánk általában véve egészséges” – jegyezte meg Zeb Tonkin.