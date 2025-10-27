ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 27. hétfő
Andry Rajoelina hivatalban levő elnök voksol a madagaszkári elnökválasztás első fordulójának napján egy szavazóhelyiségnek használt osztályteremben, Besaretyben 2023. november 16-án. A Rajoelinával együtt tizenhárom elnökjelöltből tízen a szavazás bojkottjára szólítottak fel, mert szerintük nem állnak fenn a tiszta és szabad választás feltételei. A 30 millió lakosú szigetországban 11 millióan jogosultak szavazni, a forduló alacsony részvétellel zajlik.
Nyitókép: Andry Rajoelina hivatalban levő elnök voksol a madagaszkári elnökválasztás első fordulójának napján Besaretyben 2023. november 16-án. MTI/EPA/Henitsoa Rafalia

Egyszerűen megfosztották állampolgárságától Madagaszkár elűzött elnökét

Infostart / MTI

A madagaszkári jog szerint egy másik állampolgárság megszerzésével az érintett automatikusan elveszíti madagaszkári útlevelét.

Madagaszkár új vezetése megfosztotta állampolgárságától az ország megbuktatott és külföldre menekült elnökét, Andry Rajoelinát - jelentette szombaton a helyi sajtó.

A híradás szerint a vonatkozó rendeletet pénteken tették közzé az afrikai szigetország hivatalos lapjában. Az indoklás szerint Rajoelina 2014 óta rendelkezik francia állampolgársággal is.

A sajtóban idézett rendelet szerint a madagaszkári jog szerint egy másik állampolgárság megszerzésével az érintett automatikusan elveszíti madagaszkári útlevelét. Ugyanakkor az már a 2023. novemberi elnökválasztás előtt ismert volt, hogy Rajoelina megszerezte a francia állampolgárságot. Ellenzéki pártok akkoriban követelték a politikus kizárását a választásból, amelyet bojkottáltak is.

A mintegy 30 millió lakosú szigetországban október közepén vette át a hatalmat a hadsereg, miután a három héten át tartó, főként fiatalok által vezetett kormányellenes tüntetések miatt Rajoelina államfő menekülésre kényszerült.

A katonai hatalomátvétel után Michael Randrianirina ezredes október 17-én letette az elnöki esküt.

A volt francia gyarmaton több puccs és puccskísérlet is lezajlott 1960-as függetlenné válása óta. 2009-ben Rajoelina is egy katonai puccsot követően került hatalomra.

