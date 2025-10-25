ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 25. szombat Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
XIV. Leó pápa köszönti a hívőket a vatikáni Szent Péter-bazilika erkélyéről, miután megválasztották a katolikus egyház 267. pápájává 2025. május 8-án. Robert Francis Prevost amerikai bíborost a pápaválasztásra jogosult bíborosok a vatikáni Sixtus-kápolnában zárt ajtók mögött választották meg az április 21-én, 88 éves korában elhunyt Ferenc pápa utódjának. A 69 éves Prevost az első amerikai pápa a katolikus egyház történetében.
Nyitókép: Alessandra Tarantino

Értesülés: XIV. Leó pápánál kezdi a hetet Orbán Viktor

Infostart

Hétfő reggel 9 órakor érkezik a Vatikánba a magyar kormányfő, aki - ha igazak az értesülések - ezt követően az olasz miniszterelnökkel is tárgyal.

A Lapresse.it olasz portál egyházi ügyekkel foglalkozó aloldala tényként ír arról, hogy XIV. Leó pápa hétfő reggel 9-kor a Vatikánban fogadja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt.

Pénteki audienciáján a Szent Péter téren a katolikus egyházfő arra buzdította a hívőket, hogy reménykedjenek akkor is, ha a vágyaik talán túl messze is vannak. XIV. Leó az eseményen alapvetően az emberiségbe vetett reménység el nem veszítése mellett tört lándzsát, az ezen esemény beszámolójáról szóló cikkben szerepel a pápa hétfői programja, benne a találkozóról Orbán Viktorral, majd déltájt (12.30) a belga királyi családdal.

A találkozó tényét a magyar kormány és a katolikus egyház sem erősítette meg egyelőre hivatalosan.

Szintén olasz sajtóértesülések szerint Rómában még Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is találkozik a magyar kormányfő.

Kezdőlap    Külföld    Értesülés: XIV. Leó pápánál kezdi a hetet Orbán Viktor

orbán viktor

pápa

giorgia meloni

xiv. leó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új módszerrel gondozzák a demens betegeket – segítséget kapnak a családtagok

Új módszerrel gondozzák a demens betegeket – segítséget kapnak a családtagok

Demenciával élőket és családtagjaikat segítő svéd módszert honosított meg Magyarországon a Johannita Segítő Szolgálat. Az egyedülálló gondozási filozófia lényege a tünetek kontrollálása, valamint a hozzátartozók támogatása. A módszert már sikeresen alkalmazza itthon a Sarepta evangélikus idősotthon. A Johannita Segítő Szolgálat a filozófia szélesebbkörű alkalmazása érdekében oktatókat képez, hamarosan pedig az érintettek családtagjainak képzését is elkezdik. Porcsalmy László, a Johannita Segítő Szolgálat elnöke az InfoRádióban beszélt a részletekről.
 

Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

Fendler Judit: drámaian kevesen mennek el itthon a szűrővizsgálatokra, pedig életet menthetnek

Megvakult emberek látnak újra egy találmány segítségével

Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

 

A budapesti békecsúcsról is szó lesz: orosz elnöki különmegbízott érkezett Amerikába

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után: Magyarország nem megy háborúba

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton

Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton

Meglepő adatokat produkált az orosz gazdaság húzóereje, a hadiipar, a kétszámjegyű bővülés úgy tűnik, már a múlté. A zsugorodás egyelőre még nem érte el az ágazatot, de nagyon úgy tűnik, elkerülhetetlen. Eközben az ukrán jelentések szerint Pokrovszk végveszélyben, a honvédő egységeket kvázi bekerítették. Putyin különmegbízottja az Egyesült Államokba utazott, hogy újraindítsa a tárgyalásokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási hódításba kezdett az AI Magyarországon is: ezek a munkák lesznek az első nagy áldozatok?

Óriási hódításba kezdett az AI Magyarországon is: ezek a munkák lesznek az első nagy áldozatok?

A mesterséges intelligencia néhány év alatt a kreatív szakmák egyik legforróbb témájává vált.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gaza children dying as they wait for Israel to enable evacuations

Gaza children dying as they wait for Israel to enable evacuations

Around 15,000 Gazans are waiting for urgent medical treatment, according to the UN.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 25. 15:30
Litvánia így reagál légtere megsértésére - időszakosan
2025. október 25. 11:28
Újra Kijevben gyilkol az orosz hadsereg
×
×
×
×