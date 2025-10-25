Értesülés: XIV. Leó pápánál kezdi a hetet Orbán Viktor

A Lapresse.it olasz portál egyházi ügyekkel foglalkozó aloldala tényként ír arról, hogy XIV. Leó pápa hétfő reggel 9-kor a Vatikánban fogadja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt.

Pénteki audienciáján a Szent Péter téren a katolikus egyházfő arra buzdította a hívőket, hogy reménykedjenek akkor is, ha a vágyaik talán túl messze is vannak. XIV. Leó az eseményen alapvetően az emberiségbe vetett reménység el nem veszítése mellett tört lándzsát, az ezen esemény beszámolójáról szóló cikkben szerepel a pápa hétfői programja, benne a találkozóról Orbán Viktorral, majd déltájt (12.30) a belga királyi családdal.

A találkozó tényét a magyar kormány és a katolikus egyház sem erősítette meg egyelőre hivatalosan.

Szintén olasz sajtóértesülések szerint Rómában még Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is találkozik a magyar kormányfő.