Az ukrán katonai felderítő szolgálat (HUR) közétett egy felvételt, amelyen állításuk szerint az orosz hadsereg oldalán harcoló kolumbiai állampolgárok láthatók, és az egyik spanyolul kiadja a parancsot a többieknek, hogy válogatás nélkül lőjenek még „nőkre és gyerekekre” is.

A felvételen hallható, amint az egyik fegyveres kijelenti: „Ha esik, ha köd van vagy sötét, és nem lehet azonosítani őket, akkor semmisítsetek meg minden ellenséget: motorkerékpáron, kerékpáron, nőket és gyerekeket is”.

A HUR szerint ezek a kolumbiaiak az orosz hadsereg 30. önálló gépesített dandárja mellett harcolnak.

Kijev már folytatja a vizsgálatot az ügyben, amelyben állításuk szerint ez az egység már több polgári személyt agyonlőtt a kelet-ukrajnai Donyeck megye Pokrovszk városának közelében.

Mind Ukrajna, mind Oroszország vett fel zsoldosokat számos országból, közöttük kolumbiaiak ezreit, akik a háborúban harcolnak.