Jön az ötnapos orvossztrájk, lebénulhat az egész egészségügy Angliában

Az Angol Orvosi Szövetség (BMA) szerint nyomást kell gyakorolni az egészségügyi miniszterre, hogy vessen véget a jelenlegi helyzetnek: emeljék az orvosok bérét és javítsák a munkakörülményeket – írja az Index a SkyNews alapján.

Az angliai rezidensek novemberben sztrájkot tartanak: az ötnapos munkabeszüntetés november 14. és 19. között lesz, mivel egyre fokozódik a feszültség a munkahelyek és a bérezés miatt. Dr. Jack Fletcher, a BMA rezidens orvosok bizottságának elnöke felszólította Wes Streeting egészségügyi minisztert, hogy „álljon elő megfelelő ajánlattal a munkahelyekről és a fizetésekről”.

Az elmúlt héten tárgyalásokat folytattunk a kormánnyal, nyomást gyakorolva az egészségügyi miniszterre. Vessen véget ennek a botránynak: orvosok maradnak munka nélkül – fogalmazott a bizottsági elnök.

A BMA saját felmérése szerint az angliai másodéves orvosok fele küzd azzal, hogy munkahelyet találjon. Hangsúlyozta, hogy „miközben betegek milliói várnak kezelésre, a kórházakban nincs elég ember. Ez a helyzet nem folytatódhat”. Hozzátette, hogy bár a BMA szeretne „megállapodást kötni, a kormány láthatóan nem”, ami miatt az orvosoknak „alig marad más választásuk, mint sztrájkot hirdetni”.

Wes Streeting egészségügyi miniszter határozottan elítélte a sztrájkot. Közölte, „nevetséges, hogy a BMA elhamarkodottan újabb káros sztrájkba kezd, mindössze egy héttel azután, hogy új vezetése megkezdte a tárgyalásokat a kormánnyal”.

A miniszter felszólította a BMA-t, hogy vonja vissza a „szükségtelen” sztrájkokat, és térjen vissza a tárgyalóasztalhoz.