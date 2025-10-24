ARÉNA - PODCASTOK
Tired female nurse in hospital corridor
Nyitókép: PIKSEL/Getty Images

Jön az ötnapos orvossztrájk, lebénulhat az egész egészségügy Angliában

Infostart

Ötnapos sztrájkot kezdenek november 14. és 19. között az angliai rezidensek.

Az Angol Orvosi Szövetség (BMA) szerint nyomást kell gyakorolni az egészségügyi miniszterre, hogy vessen véget a jelenlegi helyzetnek: emeljék az orvosok bérét és javítsák a munkakörülményeket – írja az Index a SkyNews alapján.

Az angliai rezidensek novemberben sztrájkot tartanak: az ötnapos munkabeszüntetés november 14. és 19. között lesz, mivel egyre fokozódik a feszültség a munkahelyek és a bérezés miatt. Dr. Jack Fletcher, a BMA rezidens orvosok bizottságának elnöke felszólította Wes Streeting egészségügyi minisztert, hogy „álljon elő megfelelő ajánlattal a munkahelyekről és a fizetésekről”.

Az elmúlt héten tárgyalásokat folytattunk a kormánnyal, nyomást gyakorolva az egészségügyi miniszterre. Vessen véget ennek a botránynak: orvosok maradnak munka nélkül – fogalmazott a bizottsági elnök.

A BMA saját felmérése szerint az angliai másodéves orvosok fele küzd azzal, hogy munkahelyet találjon. Hangsúlyozta, hogy „miközben betegek milliói várnak kezelésre, a kórházakban nincs elég ember. Ez a helyzet nem folytatódhat”. Hozzátette, hogy bár a BMA szeretne „megállapodást kötni, a kormány láthatóan nem”, ami miatt az orvosoknak „alig marad más választásuk, mint sztrájkot hirdetni”.

Wes Streeting egészségügyi miniszter határozottan elítélte a sztrájkot. Közölte, „nevetséges, hogy a BMA elhamarkodottan újabb káros sztrájkba kezd, mindössze egy héttel azután, hogy új vezetése megkezdte a tárgyalásokat a kormánnyal”.

A miniszter felszólította a BMA-t, hogy vonja vissza a „szükségtelen” sztrájkokat, és térjen vissza a tárgyalóasztalhoz.

