ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.52
usd:
334.83
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Child skiing in the mountains. Kid in ski school. Winter sport for kids. Family Christmas vacation in the Alps. Children learn downhill skiing. Alpine ski lesson for boy or girl. Outdoor snow fun.
Nyitókép: FamVeld/Getty Images

Hasadékba zuhant egy tízéves kislány

Infostart

A síelő kislány nem tartotta be edzője utasításait – de sikerült kimenteni, és szerencsére nagy baj nélkül túlélte.

Egy tízéves szerb síelő lány beleesett egy gleccserhasadékba az ausztriai Hintertuxon csütörtökön. A tízéves szerb kislány a szerb alpesi edzőcsoport tagjaként tartózkodott ott, írja a Szabad Magyar Szó..

Az osztrák sajtó értesülései szerint a lány nem tartotta be edzője utasításait, és a sípálya biztosítatlan részére ment síelni, 3100 méteres tengerszint feletti magasságban. „Minden a gyakorlópályához vezető úton történt, a 9-es számú piros pálya zónájában. Ezután beleesett egy hasadékba, és egy sziklán állt meg, hat méter mélyen” – közölte a rendőrség.

A szemtanúk azonnal segítséget hívtak, és nagyszabású mentőakció indult. A kislányt végül a mentőcsapat megtalálta a hasadékban, és nagy erőfeszítéssel sikerült kiemelni. A lányt mentőhelikopterrel kórházba szállították. A rendőrség szerint a tízéves kislány karfájdalomra panaszkodott, súlyosabb sérülésről nem tudni. A mentésben hegyimentők és az alpesi rendőrség tagjai is részt vettek.

(Nyitóképünk illusztráció)

Kezdőlap    Külföld    Hasadékba zuhant egy tízéves kislány

ausztria

gleccser

síelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Itt a MÁV válasza a Fradi szurkolói vonata kapcsán az osztrákoknak

Itt a MÁV válasza a Fradi szurkolói vonata kapcsán az osztrákoknak

A MÁV szerint „osztrák döntésen múlt”, hogy a Ferencváros szurkolói nem jutottak ki a különvonattal Salzburgba. A szerződtetett osztrák magánvasút mozdonyvezetője hagyta el „incidensektől tartva” a határon a vonatot, amelyen „akadtak tiltott pirotechnikai eszközök, ezeket azonban még a magyar rendőrök begyűjtötték”.
 

Osztrák belügyminisztérium: a Fradi vonatát a magyar mozdonyvezető állította meg

Dibusz Dénes: nem emlékszem, hogy valaha láttam volna ilyet

Robbie Keane megérezte, hogy ez Zachariassen mérkőzése lesz

A második őszi idegenbeli Európa-liga-meccsét is megnyerte a Ferencváros

Osztrák lapok tudni vélik, miért nem engedték be a Fradi szurkolóit Ausztriába

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz gépek sértették meg Litvánia légterét, Putyin reagált Trump szankcióira – Háborús híreink pénteken

Orosz gépek sértették meg Litvánia légterét, Putyin reagált Trump szankcióira – Háborús híreink pénteken

Két orosz katonai repülőgép, egy Szu–30-as vadászgép és egy Il–78-as légi utántöltő repülőgép csütörtökön rövid, 18 másodperces behatolást hajtott végre Litvánia légterébe Kalinyingrád felől. A NATO gyorsan reagált, spanyol vezetésű légtérrendészeti egységeket riasztott a célpontok elfogására. Donald Trump amerikai elnök szankciókkal sújtott két orosz olajvállalatot, a Rosznyeftet és a Lukoilt. Vlagyimir Putyin orosz államfő úgy reagált, ez nyomásgyakorlás, de Oroszország önmagát becsülő államként nem tesz semmit nyomás alatt. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?

Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság környezeti hatásai miatt egyre nagyobb az aggodalom.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky embraces Starmer as he arrives at No 10 ahead of Ukraine talks

Zelensky embraces Starmer as he arrives at No 10 ahead of Ukraine talks

After a private meeting, the Ukrainian president and UK prime minister will have talks with European allies about the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 24. 15:00
Új amerikai stratégia: levadásszák és megölik a drogkartellek tagjait
2025. október 24. 14:15
Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba
×
×
×
×