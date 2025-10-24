Hasadékba zuhant egy tízéves kislány

Egy tízéves szerb síelő lány beleesett egy gleccserhasadékba az ausztriai Hintertuxon csütörtökön. A tízéves szerb kislány a szerb alpesi edzőcsoport tagjaként tartózkodott ott, írja a Szabad Magyar Szó..

Az osztrák sajtó értesülései szerint a lány nem tartotta be edzője utasításait, és a sípálya biztosítatlan részére ment síelni, 3100 méteres tengerszint feletti magasságban. „Minden a gyakorlópályához vezető úton történt, a 9-es számú piros pálya zónájában. Ezután beleesett egy hasadékba, és egy sziklán állt meg, hat méter mélyen” – közölte a rendőrség.

A szemtanúk azonnal segítséget hívtak, és nagyszabású mentőakció indult. A kislányt végül a mentőcsapat megtalálta a hasadékban, és nagy erőfeszítéssel sikerült kiemelni. A lányt mentőhelikopterrel kórházba szállították. A rendőrség szerint a tízéves kislány karfájdalomra panaszkodott, súlyosabb sérülésről nem tudni. A mentésben hegyimentők és az alpesi rendőrség tagjai is részt vettek.

(Nyitóképünk illusztráció)