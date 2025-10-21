ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 21. kedd
Nyitókép: Unsplash

Elhunyt Dráfi Mátyás

Infostart / MTI

Hosszan tartó betegség után, életének 83. évében hétfőn elhunyt Dráfi Mátyás Kossuth-díjas felvidéki magyar színművész - jelentette a ma7 felvidéki magyar hírportál a gyászoló család közlésére hivatkozva kedden.

Dráfi Mátyás Kossuth- és Jászai Mari-díjas érdemes művész, a Komáromi Jókai Színház örökös tagja hosszan tartó, súlyos betegség után hétfőn délután egy komáromi kórházban hunyt el. A jövő hét folyamán a komáromi katolikus temetőben kísérik utolsó útjára, a temetés pontos időpontját később tudatják - közölte a ma7 hírportállal a színművész özvegye, Dráfiné Szabómihály Borbála.

Dráfi Mátyás 1942. november 17-én Galántán született. 1959-ben került a komáromi színtársulathoz, nyugdíjaztatásáig a tájoló Magyar Területi Színházban és a Komáromi Jókai Színházban dolgozott, az előbbinek korábban igazgatója és művészeti vezetője is volt.

Dráfi Mátyás munkássága elismeréseként élete során számos kitüntetésben részesült, a Kossuth-, Jászai Mari- és Magyarságért-díjon kívül kitüntették az Egressy Gábor-díjjal, megkapta a Szlovák Köztársaság Kormányának Ezüstplakettjét, a Szlovák Színművészeti Szövetség Életműdíját, a Szlovák Köztársaság elnökének Pribina-keresztjét, a Pro Probitate - Helytállásért díjat, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét, a Hit és Hűség díjat, 2022 januárjában pedig a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki.

szlovákia

színház

dráfi mátyás

