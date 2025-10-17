Valódi Frankenstein-vírus betegíti meg tömegesen az embereket

A most terjedő XFG – más néven Stratus – azért kapta a „Frankenstein” becenevet, mert több korábbi koronavírus-változat genetikai elemeit „varrta össze” magában – írja a Bild cikke nyomán az Index.

A Frankenstein név persze nem hivatalos, inkább csak a köznyelvben és a sajtóban terjedt el, azonban jól érzékelteti, hogy a vírus több másik típus keverékeként jött létre.

A lap a német egészségügyi hatóságok adataira hivatkozva azt írja, hogy október közepére több mint 6400 új, laborban igazolt esetet rögzítettek, ami csaknem a duplája az előző heti számoknak.

A fertőzések 71 százalékát már ez az új variáns okozza.

A „Frankenstein” genetikai értelemben rekombináns: vagyis olyan vírus, amely különböző Omikron-alváltozatok darabjaiból áll össze. Emiatt fertőzőbb lehet, de a jelenlegi kutatások szerint nem okoz súlyosabb tüneteket.

Brit, amerikai és francia kutatások egyaránt azt mutatják, hogy az XFG-vel fertőzöttek többségénél enyhe megfázásos panaszok jelentkeznek: torokfájás, orrfolyás, hőemelkedés. A súlyos, kórházi kezelést igénylő esetek aránya alacsony, és nem nőtt látványosan a korábbi hetekhez képest.

A szakértők szerint nincs ok pánikra, de érdemes figyelni a fejleményeket.

A vírus ugyanis a korábbiaknál gyorsabban terjed, ami azt jelenti, hogy a fertőzések száma hirtelen megugorhat, főleg zárt terekben és az őszi–téli időszakban. A németországi helyzetről azt írják, hogy a 2021–22-es hullámok elejére emlékeztet, csak sokkal alacsonyabb fertőzöttségi szinten.

Magyarországról egyelőre nem jelentettek XFG-s esetet, másfelől viszont a koronavírus-szekvenálás (a vírus genetikai elemzése) ma már sokkal ritkábban történik, mint a járvány idején, ezért az is lehet, hogy a vírus már itt is felbukkant, csak még nem azonosították.