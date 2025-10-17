ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391
usd:
334.3
bux:
102335.45
2025. október 17. péntek Hedvig
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy beteg nő a lázmérőt vizsgálja.
Nyitókép: Pexels

Valódi Frankenstein-vírus betegíti meg tömegesen az embereket

Infostart

Németországban már ez a bizonyos, Frankensteinként is emlegetett koronavírus-variáns okozza a fertőzések zömét. A kórokozó olyan, mintha több korábbi vírusvariáns darabjaiból varrták volna össze.

A most terjedő XFG – más néven Stratus – azért kapta a „Frankenstein” becenevet, mert több korábbi koronavírus-változat genetikai elemeit „varrta össze” magában – írja a Bild cikke nyomán az Index.

A Frankenstein név persze nem hivatalos, inkább csak a köznyelvben és a sajtóban terjedt el, azonban jól érzékelteti, hogy a vírus több másik típus keverékeként jött létre.

A lap a német egészségügyi hatóságok adataira hivatkozva azt írja, hogy október közepére több mint 6400 új, laborban igazolt esetet rögzítettek, ami csaknem a duplája az előző heti számoknak.

A fertőzések 71 százalékát már ez az új variáns okozza.

A „Frankenstein” genetikai értelemben rekombináns: vagyis olyan vírus, amely különböző Omikron-alváltozatok darabjaiból áll össze. Emiatt fertőzőbb lehet, de a jelenlegi kutatások szerint nem okoz súlyosabb tüneteket.

Brit, amerikai és francia kutatások egyaránt azt mutatják, hogy az XFG-vel fertőzöttek többségénél enyhe megfázásos panaszok jelentkeznek: torokfájás, orrfolyás, hőemelkedés. A súlyos, kórházi kezelést igénylő esetek aránya alacsony, és nem nőtt látványosan a korábbi hetekhez képest.

A szakértők szerint nincs ok pánikra, de érdemes figyelni a fejleményeket.

A vírus ugyanis a korábbiaknál gyorsabban terjed, ami azt jelenti, hogy a fertőzések száma hirtelen megugorhat, főleg zárt terekben és az őszi–téli időszakban. A németországi helyzetről azt írják, hogy a 2021–22-es hullámok elejére emlékeztet, csak sokkal alacsonyabb fertőzöttségi szinten.

Magyarországról egyelőre nem jelentettek XFG-s esetet, másfelől viszont a koronavírus-szekvenálás (a vírus genetikai elemzése) ma már sokkal ritkábban történik, mint a járvány idején, ezért az is lehet, hogy a vírus már itt is felbukkant, csak még nem azonosították.

Kezdőlap    Külföld    Valódi Frankenstein-vírus betegíti meg tömegesen az embereket

vírus

járvány

betegség

mutáció

koronavírus

variáns

covid

frankenstein

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Madár István: az emberek fele 394 ezer forint alatt keres, de magas a bérnövekedés

Madár István: az emberek fele 394 ezer forint alatt keres, de magas a bérnövekedés
Augusztusban is folytatódott a bruttó és a nettó keresetek emelkedése, de hetedik hónapja egy számjegyű a bérnövekedés Magyarországon – mondta az InfoRádióban a Portfolio vezető elemzője. Madár István azt is közölte, hogy a KSH adatai alapján a nettó medián kereset 2025 augusztusában 389 600 forint volt.
 

683 ezer forint volt a bruttó átlagkereset augusztusban, nőttek a reálbérek

Bendarzsevszkij Anton a budapesti Trump-Putyin találkozóban rejlő lehetőségről: „most optimista vagyok”

Bendarzsevszkij Anton a budapesti Trump-Putyin találkozóban rejlő lehetőségről: „most optimista vagyok”

A közel-keleti fegyvernyugvással az Egyesült Államokban energiák szabadultak fel az ukrajnai háború szekérrúdjának jobbra fordítására, ez is kulcsa lehet annak, hogy komoly eredménnyel is kecsegtethet a Budapestre előre jelzett Trump-Putyin-csúcstalálkozó Bendarzsevszkij Anton posztszovjet térségi szakértő szerint. Már tudni azt is, hogy az orosz elnök hívta az amerikait és beszélt vele két órán át a minap, de ennek időzítése inkább azért fontos, mert Donald Trump kilátásba helyezte, hogy szuperrakétákkal segít Ukrajnának, ezt a jelzést pedig Moszkva komolyan veszi.
 

Donald Trump: két héten belül sor kerül a budapesti találkozóra Vlagyimir Putyinnal

Volodimir Zelenszkij már Washingtonból üzent, pénteken találkozik Donald Trumppal

Újabb részletek: a Tomahawk rakéták ügye is szóba került a Trump–Putyin tárgyaláson

Orbán Viktor máris egyeztetett az amerikai elnökkel a budapesti Trump–Putyin találkozóról

VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.17. péntek, 18:00
Hubai Imre
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Banki limit helyett tőkepartnerség: új korszak kezdődik a magyar kkv-finanszírozásban

Banki limit helyett tőkepartnerség: új korszak kezdődik a magyar kkv-finanszírozásban

A mai gazdasági környezetben a kkv-knak egyre nehezebb eligazodni a finanszírozási lehetőségek között: számtalan konstrukció érhető el, de a piac gyorsan változik, és nem várható el, hogy egy cégvezető mindet átlássa. Pedig a jó döntés akár évekre meghatározhatja a vállalkozás jövőjét – egy megfelelő finanszírozás új növekedési pályát nyithat, míg egy rossz választás hosszú időre megakaszthatja a fejlődést. Ahogyan a Portfolio őszi rendezvénysorozatának egri állomásán is elhangzott, a magyar vállalkozók többsége ma is óvatosan tervez, pedig a lehetőségek adottak: a Széchenyi Kártya Program 3%-os hitelkonstrukciója mellett egyre nagyobb figyelmet kap a tőkefinanszírozás, amely nemcsak pénzt, hanem tudást, bizalmat és stratégiai támogatást is hoz a vállalkozásoknak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ebből vajon hogy jön ki a FIFA elnöke? Több ország hallani sem akar a tervéről, közel a szakadás?

Ebből vajon hogy jön ki a FIFA elnöke? Több ország hallani sem akar a tervéről, közel a szakadás?

A 2030-as labdarúgó-világbajnokság 64 csapatosra bővítésének terve erős ellenállásba ütközik a dél-amerikai szövetségen (Conmebol) belül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to make case for missiles at White House, after Trump and Putin agree meeting

Zelensky to make case for missiles at White House, after Trump and Putin agree meeting

Ukraine's leader will meet Trump in Washington a day after the US president agreed to face-to-face talks with his Russian counterpart.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 12:49
A kormányfő is megszólalt, miután felrobbantották a köztévé riporterének autóját Olaszországban
2025. október 17. 12:12
Rejtélyesen eltűnt egy 200 milliót érő Picasso-kép a kiállítás előtt
×
×
×
×