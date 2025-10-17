ARÉNA - PODCASTOK
Markham, ON, Canada - September 28, 2025: SHEIN Canadian corporate office and distribution facility in Markham, ON, Canada. SHEIN is a global e-commerce platform specializing in fast fashion.
Nyitókép: JHVEPhoto/Getty Images

Ütött az olcsó ultra fast fashionnek az órája Európában?

Infostart

A francia kereskedők érdekvédelmi szervezete minden erejével igyekszik elérni a törvényhozóknál, hogy szigorúbb szabályok vonatkozzanak a hatalmas mennyiségben importált, gyenge minőségű ultra fast fashion termékekre, így a Sheinére is. A vállalat francia képviselője azonban nem érti, miért törvényi és nem tárgyalási úton akarják rendezni a kérdést.

Nagyon kiverte a biztosítékot a francia kereskedőknél, hogy a kínai Shein novemberben klasszikus, azaz nem internetes üzletet tervez nyitni Párizsban, majd hamarosan négy további nagyvárosban – írja a G7.

Parlamenti képviselők nemrég felszólították a francia kormányt, hogy lépjen előre abban a folyamatban, amely adminisztratív eszközökkel drágítaná meg az úgynevezett ultra fast fashion termékek kereskedelmét, jelen esetben főként a Shein termékeit.

A kiújult vita minden uniós tagállam vásárlói számára érdekes lehet, mert a franciák végső soron hasonló EU-szintű szabályozást szeretnének elérni.

A francia parlament alsóháza 2024 márciusában fogadta el azt a törvénytervezetet, amely minden ultra fast fashionnek minősülő ruházati termékre darabonként 5 eurós ökoadót vetne ki, korlátozná a reklámozhatóságukat, az influenszer marketinget, és átláthatóbbá tenné a készítésük körülményeit.

A tervezet értelmében az adó 2030-ra 10 euróra nőne, a jogszabályok pedig a stílusváltások gyakorisága, az egy kollekcióra jutó mennyiség, az ár és a környezeti terhelés alapján sorolnák be a kategóriába a termékeket. A felsőház ugyan némi módosítással, de elfogadta a javaslatot, és szeptemberre ígérte egy bizottság létrehozását. Ez azonban egyelőre még nem ült össze, és pontosan ezt sürgetnék az érdekvédelmi szervezetek.

A vásárlói érdeklődés növekedését jelzi, hogy 2024-ben az unióba 4,6 milliárd darab 150 eurónál alacsonyabb értékű terméket tartalmazó csomag érkezett, kétszer annyi, mint 2023-ban.

Ezek 91 százaléka Kínából jött, nagy részük a Shein és a Temu szolgáltatásához köthető, amelyek közvetlenül kötik össze a távol-keleti gyártókat az európai vásárlókkal.

Ugyan az Európai Bizottság csak 2028-tól tervezi megszünteti a 150 euró érték alatti import csomagok vámmentességét, a tervezetet az Európai Parlamentnek és a tagországok vezetőiből álló Európa Tanácsnak is el kell majd fogadnia, viszont egyelőre még nem tárgyaltak a kérdésről. Franciaország azonban addig is példát akar mutatni, aminek mentén Brüsszelben is érvelni tud majd.

A Shein francia képviselője nem érti, hogy miért adminisztratív, és nem tárgyalásos alapon akarják rendezni a vitát, és az uniós és francia szabályok életbe lépése esetén ruhadarabonként átlagosan 12 eurós drágulást jósolt.

