Árvízi elhárításban résztvevő gumicsizmás, védőruhás emberek
Lecsapott Katalóniára az Alice, ezreket kellett kimenekíteni – videó

Infostart

Az Alice vihar jelentette vészhelyzet miatt több ezer embert kellett ideiglenes menedékhelyeken elhelyezni Katalóniában. Tarragona tartományban utak váltak járhatatlanná, autókat sodort el a víz, és házak földszintjei kerültek víz alá. Ibizán nehézségek vannak a közlekedéssel, a katonaságot is ki kellett vezényelni.

Több ezer ember töltötte az éjszakát ideiglenes menedékhelyeken, miután vészhelyzetet hirdettek Katalóniában a hétvégén tomboló Alice vihar miatt – írja a The Sun híradása nyomán az Index.

A heves esőzések nyomán kialakuló villámárvizek súlyos káropkat okoztak, különösen Tarragona tartományban, ahol az utak a tájékoztatás szerint szinte folyókká változtak, és autók tucatjait sodorta el a víz.

Godall telepulésen – a felvételek tanúsága szerint – sok autó teljesen elmerült, házak földszintjeit öntötte el a víz, ezért a hatóságok arra kérték a lakókat és az utazókat, hogy maradjanak a felsőbb szinteken. Az éjszaka sportcsarnokokat alakítottak át menedékhelyekké a bajbajutottaknak, akik közül többeket út közben ért el a vihar.

A katalán kormány öt körzetben hirdetett rendkívüli állapotot, így a legsúlyosabban érintett Tarragonában.

Több helyen is lezárták az AP-7-es autópályát, ahol járművek rekedtek a vízben. Hétfő reggelig több mint ezer ember tartózkodott a helyi önkormányzatok által megnyitott ideiglenes szállásokon. A tortosai tűzoltóság szerint az éjjel 31 embert mentettek ki. A tűzoltóparancsnok szerint többen is életveszélyben voltak.

A közlekedés is megbénult, a Renfe vasúttársaság felfüggesztette a Barcelona–Valencia-járatokat, miután a spanyol meteorológiai szolgálat vörös riasztást adott ki. Összesen 17 vonatot töröltek, ami 3000 utast érintett. Egyelőre nem érkezett hír halálesetekről.

A vihar a szárazföldön kívül a Baleár-szigezeket is elérte. Ibizán a vihar miatt másodszor is katonai egységeket vezényeltek a térségbe kevesebb mint két héten belül. A sziget repülőterét is le kellett zárni, miután a víz beömlött az épület mennyezetén keresztül. A helyi polgármester, Alexis Albiol hétfőn reggel úgy fogalmazott: „káosz uralkodott, ilyet még soha nem láttunk”.

