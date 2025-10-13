ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
NATO hadgyakorlat
Nyitókép: X / NATO

Atomháborús gyakorlatot tart a NATO

Infostart / MTI

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete október közepén több mint 70 repülőgép részvételével megtartja évi rendszeres atomfegyveres védelmi gyakorlatát - jelentette be a szövetség belgiumi műveleti parancsnoksága.

A NATO hivatalos közleménye szerint az október közepétől két hétig tartó "Steadfast Noon" hadgyakorlaton mintegy kétezer katona vesz részt, főleg a légierő részéről. A "nukleáris részvétel elve" alapján az atomfegyverekkel nem rendelkező európai szövetséges államok gépei is vethetnek be amerikai atomfegyvereket. Amerikai atomfegyverek több helyszínen tárolhatók Európában, így Észak-Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában és Németországban, Büchel környékén.

Németország az Európában rendszeresített amerikai B61 típusú atombombák szállítására alkalmas három Tornado harci repülőgépet és négy Eurofightert biztosít a gyakorlathoz.

A gyakorlat helyszíne elsősorban az Északi-tenger légtere, valamint a hollandiai Volkel, a belga Kleine-Brogel, a brit Lakenheath és a dániai Skrydstrup katonai bázisok lesznek.

A gyakorlat részleteit szigorúan titokban tartják.

Katonai szakértők szerint a gyakorlat célja többek között a fegyverek biztonságos mozgatása a raktáraktól a repülőgépekig, valamint támadások szimulálása lesz.

A hadgyakorlat "rutinszerű" ugyan, de egyúttal fontos jelzés is arra vonatkozóan, hogy "a NATO készen áll nukleáris fegyverekkel történő védekezésre szükség esetén" - idézte Mark Ruttét, a NATO főtitkárát a dpa német hírügynökség jelentése.

