Arcoskodtak azt oroszok a drónvédelemmel, aztán jött a bumm

A felvételen orosz katonák mutatják be a legújabb elektronikus zavarórendszerüket, amely a drónok elleni védelem egyik legfontosabb szegmensének számít. Egy rövid vágás után azonban látható, hogy a drágának tűnő berendezés lángokban áll, az azt szállító járművel együtt - vette észre a portfolio.hu.

04:19 – “F**k all the drones.”

04:20 – “That’s it, we no longer have our expensive EW.”



Russian chronicles. pic.twitter.com/UaOsviD608 — NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) October 11, 2025

A szakértők két fő okot feltételeznek az eset hátterében:

Kikapcsolt állapot: Elképzelhető, hogy a katonák a videó készítése közben megfeledkeztek a zavarórendszer bekapcsolásáról, így az nem volt képes elhárítani a dróncsapást.

Kábelvezérlésű drón: Az is felmerült, hogy a támadást olyan, optikai kábellel vezérelt drónnal hajtották végre, amelyet az elektronikus zavarórendszerek nem képesek befolyásolni.

Itt a találat, amelyet a támadó drón készített.

❗️What's even funnier is that the ??Russian anti-drone electronic warfare system that the Russian military praised so much was destroyed by a ??Ukrainian FPV drone. https://t.co/jiQvKa9RYh pic.twitter.com/BIdGMU5q9v — ?MilitaryNewsUA?? (@front_ukrainian) October 11, 2025

Az ukrán fegyveres erők korábbi nyilatkozatai szerint az orosz zavaróberendezések általában hatékonyan működnek, ezért viszonylag kicsi az esélye annak, hogy az EW-rendszer egyszerűen meghibásodott és a kudarc ennek köszönhető.