ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 12. vasárnap Miksa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ukrán R-34-T drón
Nyitókép: Ministry of Defence of Ukraine

Arcoskodtak azt oroszok a drónvédelemmel, aztán jött a bumm

Infostart

Az orosz–ukrán háborúban a drónok jelentik a felek egyik legveszélyesebb fegyverét. Ezzel párhuzamosan fejlődnek a drónok elleni elektronikus harcászati eszközök (EW-rendszerek), amelyek a rádió- és GPS-jelek zavarásával biztosítják a védekezést. Egy, a közösségi médiában terjedő videó azonban egy ilyen orosz zavaróberendezés megsemmisülését mutatja be.

A felvételen orosz katonák mutatják be a legújabb elektronikus zavarórendszerüket, amely a drónok elleni védelem egyik legfontosabb szegmensének számít. Egy rövid vágás után azonban látható, hogy a drágának tűnő berendezés lángokban áll, az azt szállító járművel együtt - vette észre a portfolio.hu.

A szakértők két fő okot feltételeznek az eset hátterében:

  • Kikapcsolt állapot: Elképzelhető, hogy a katonák a videó készítése közben megfeledkeztek a zavarórendszer bekapcsolásáról, így az nem volt képes elhárítani a dróncsapást.
  • Kábelvezérlésű drón: Az is felmerült, hogy a támadást olyan, optikai kábellel vezérelt drónnal hajtották végre, amelyet az elektronikus zavarórendszerek nem képesek befolyásolni.

Itt a találat, amelyet a támadó drón készített.

Az ukrán fegyveres erők korábbi nyilatkozatai szerint az orosz zavaróberendezések általában hatékonyan működnek, ezért viszonylag kicsi az esélye annak, hogy az EW-rendszer egyszerűen meghibásodott és a kudarc ennek köszönhető.

Kezdőlap    Külföld    Arcoskodtak azt oroszok a drónvédelemmel, aztán jött a bumm

oroszország

ukrajna

drón

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Moszkva aggódik: „Piszkos” robbanótöltetek kerülhetnek ukrán rakétákba

Moszkva aggódik: „Piszkos” robbanótöltetek kerülhetnek ukrán rakétákba

Aggodalmat kelt Oroszországban, hogy Ukrajna nukleáris anyagot tartalmazó "piszkos" robbanótöltettel szerelheti fel az amerikai nagy hatótávolságú Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket, ha ilyenekhez jut - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Országos NAV-ellenőrzés indul: itt csaphat majd le a hatóság

Országos NAV-ellenőrzés indul: itt csaphat majd le a hatóság

A NAV közzétette az október 13-án kezdődő hétre tervezett operatív ellenőrzéseinek helyszíneit és időpontjait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel expects hostages to be released Monday morning, as Trump prepares for Middle East visit

Israel expects hostages to be released Monday morning, as Trump prepares for Middle East visit

Elsewhere, dozens of aid trucks have been seen crossing into Gaza, but UN agencies say this falls short of what is needed in the territory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 12. 15:44
A gázai háború izraeli veszteségei, egy 14 órás csecsemő is meghalt
2025. október 12. 15:11
Újabb háború sejlik fel
×
×
×
×