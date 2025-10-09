ARÉNA - PODCASTOK
Mobile phone personal data and cyber security threat concept. Cellphone fraud. Smartphone hacked with illegal spyware, ransomware or trojan software. Hacker doing online scam. Antivirus error.
Nyitókép: Tero Vesalainen/Getty Images

Pegasus-vizsgálóbizottság: 15 évet is kaphat a volt igazságügyi miniszter Lengyelországban

Infostart / MTI

A Pegasus kémszoftver beszerzésével összefüggő szabálytalanságok gyanúja miatt tettek ügyészségi bejelentést Zbigniew Ziobro, a fő lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselője, volt igazságügyi miniszter ellen – közölték az illetékes lengyel parlamenti vizsgálóbizottság szerdai sajtóértekezletén.

Magdalena Sroka, a kormánykoalíciós Lengyel Parasztpárt képviselője, a Pegasus-bizottság elnöke a varsói igazságügyi minisztérium székháza előtt rendezett sajtókonferencián kijelentette: „Véget ért a büntetlenség időszaka”.

Szavai szerint Ziobro „teljes körű felelősséget viselt” az általa egykor irányított igazságügyi tárca kötelékében működő, a bűncselekmények áldozatainak támogatása és a bűnmegelőzés céljából létrehozott Igazságosság Alap forrásainak felhasználásáért. Sroka szerint a volt miniszter „a titkosszolgálatok által jelzett kockázatok ellenére” döntött arról, hogy az alapból pénzt továbbítanak a kémszoftver beszerzésére.

Tomasz Trela, a bizottság tagja, a kormánykoalícióhoz tartozó Baloldal képviselője a sajtóértekezleten úgy vélte: Ziobro az egykori ellenzék ellen akarta felhasználni a szoftvert.

Witold Zembaczynski bizottsági tag, a fő kormánykoalíciós frakció, a Polgári Koalíció részét alkotó, Modern nevű kispárt képviselője kijelentette: azt gondolja, hogy Ziobrót akár 15 évi szabadságvesztésre is ítélhetik.

A kormányváltás után, 2024 elején létrehozott Pegasus-bizottság azt vizsgálja, hogy történt-e visszaélés a kémszoftver használatánál az előző, a nemzeti konzervatív PiS által vezetett kormánykoalíció idején. A testület korábban már megfogalmazta azt a gyanút, hogy az Igazságosság Alapból törvénysértő módon pénzeszközöket folyósítottak a korrupcióellenes hivatalhoz (CBA) a kémszoftver beszerzésére.

A vizsgálóbizottság egy sor kihallgatást rendezett, amelyek egy részét a lengyel média élőben közvetíti. Ziobro többször nem jelent meg a bizottság előtt, súlyos onkológiai kezelést igénylő betegsége mellett arra is hivatkozott, hogy az alkotmánybíróság tavaly alaptörvényt sértőnek minősítette a vizsgálóbizottság létrehozását.

A volt minisztert január végén, majd múlt hétfőn rendőrök kísérték be a bizottsági ülésre. Előtte Ziobrót a varsói repülőtéren vették őrizetbe, amikor hazatért a belgiumi utókezelésről. A múlt hétfői, közel nyolc órán át tartó kihallgatáson a politikus ismét kijelentette, hogy törvénytelennek tartja a biztosság működését.

Elmondta, hogy ő javasolta a Pegasus finanszírozását az Igazságosság Alapból, mivel a közpénzekből akkor nem akadt más forrás az ilyen jellegű beszerzésre. Azt is mondta, hogy a kémszoftver segített egyebek között olyan korrupciós ügyek vizsgálatában, amelyekben mások mellett a jelenlegi fő kormánykoalíciós erő, a Polgári Platform két politikusa, Slawomir Nowak és Roman Giertych érintett.

Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat

Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat

Ha kis mértékben is, de lefelé módosította idei növekedési várakozását a Kopint-Tárki. A konjunktúrakutató 2025-re 0,4 százalékos GDP-bővülést vár, minden rossz hónap azonban 0,1 százalékot ront a kilátásokon, így az sem kizárt, hogy stagnálás közelében marad a magyar gazdaság – mondta az InfoRádióban a Kopint-Tárki vezérigazgatója.
 

Korán jön a Kormányinfó csütörtökön

Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

Ebben háromszorosan verjük a világátlagot

Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
17 gyerek halálát okozta egy gyógyszer, letartóztatták a gyártó tulajdonosát

17 gyerek halálát okozta egy gyógyszer, letartóztatták a gyártó tulajdonosát

Letartóztatták a Sresan Pharmaceutical Manufacturer tulajdonosát, miután a cég köhögés elleni szirupja legalább 17 gyermek halálát okozta Madhya Pradesh indiai államban.

Itt a fordulat: jönnek a frontok csütörtökön - ez várható ma az időjárásban

Itt a fordulat: jönnek a frontok csütörtökön - ez várható ma az időjárásban

A nappali csúcshőmérséklet 15-20 fok között alakul.

Trump says Israel and Hamas have agreed to first phase of Gaza peace deal, paving way for ceasefire

Trump says Israel and Hamas have agreed to first phase of Gaza peace deal, paving way for ceasefire

Israel agrees to withdraw troops "to an agreed upon line" and all hostages "will probably be released on Monday", the US president says.

