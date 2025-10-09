ARÉNA - PODCASTOK
Prescription medication is strewn about, with pill bottles in the deep background.
Nyitókép: Darwin Brandis/Getty Images

Mérgező gyógyszer okozta több mint egytucat gyerek halálát, őrizetben a cég tulajdonosa

Infostart

Az elhunytak között öt év alatti gyermekek is vannak. A szirup a megengedett határérték csaknem 500-szorosát tartalmazta a mérgező dietilén-glikolból.

Őrizetbe vették az egyik indiai gyógyszergyártó vállalat tulajdonosát, miután a cég köhögés elleni szirupja legalább 17 gyermek halálát okozta Madhya Pradesh indiai államban – írja a Portfolio.

A Sresan Pharmaceutical Manufacturer tulajdonosát szerdán tartóztatták le Chennaiban. A helyi rendőrfőnök azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy S. Ranganathant bíróság elé állítják, majd átszállítják Madhya Pradesh állam Chhindhwara városába.

Az említett cég által gyártott Coldrif nevű köhögés elleni szirupot fogyasztották azok a gyermekek, akik meghaltak. Az elhunytak között öt év alatti gyermekek is vannak.

A szirup a megengedett határérték csaknem 500-szorosát tartalmazta a mérgező dietilén-glikolból.

A szirupot India több részén is betiltották, miután a múlt csütörtökön elvégzett vizsgálat kimutatta a veszélyes vegyületet. A hatóságok két másik indiai forgalmazású szirup, a Shape Pharma által gyártott Respifresh és a Rednex Pharmaceuticals által előállított Relife kerülését is javasolták, miután ezekben is mérgező vegyi anyagot találtak.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az eset egyértelmű bizonyíték arra, hogy az indiai gyógyszerellenőrzésben súlyos hiányosságok vannak, és tetézi a bajt, hogy egyes termékeket nem hivatalos úton exportálhattak is.

Az indiai törvények szerint a gyógyszergyártóknak minden alapanyagot, összetevőt és a végterméket is tesztelniük kell. A köhögés elleni szirupok exportja 2023 óta további, kormány által előírt laboratóriumi vizsgálatokat igényel, miután Gambiában, Üzbegisztánban és Kamerunban több mint tíz gyermek halálát hozták összefüggésbe indiai szirupokkal.

