Csicsmann László: az iszlám NATO megalakulása fenyeget

A Szaúd-Arábia és Pakisztán közötti együttműködés nem újdonság, az első védelmi megállapodást 1967-ben kötötték meg, beindítva egy olyan folyamatot a két állam között, ami mostanra „érett be” – mondta az InfoRádióban Csicsmann László. Mint felhívta a figyelmet, az elmúlt hónapokban a geopolitikai környezet jelentős mértékben megváltozott, ráadásul épp nyolc nappal a szaúdi–pakisztáni paktum előtt került sor Izrael katari beavatkozására, amit az öböl térségében az egyes államok úgy értékeltek, hogy az Egyesült Államok mellett szükséges diverzifikálni a biztonsági kapcsolatokat.

Szaúd-Arábia ezt is tette már az elmúlt években, többek között Kínával is kapcsolatokat keresett, Törökországtól drónokat vásárolt, és ebben a folyamatban Pakisztánnak is kulcsfontosságú szerepe van – folytatta a vezető kutató, arra is kitérve: Rijád volt az egyik anyagi támogatója a pakisztáni nukleáris programnak az 1980-as években.

„A nukleáris védőernyőnek a szerepe rendkívül fontos, hiszen a térségben egyetlen de facto atomhatalmat találunk: Izraelt. Illetve Irán rendelkezik még katonai célú nukleáris programmal. Szaúd-Arábia azonban vezető szerepben kívánja látni magát a Közel-Keleten, ehhez pedig szükséges egy védernyő, amit majd meglátunk, hogy a gyakorlatban pontosan mit fog jelenteni; többen iszlám NATO-ként emlegetik az együttműködést, amelyhez akár további országok is csatlakozhatnak” – tette hozzá.

Hogy ki csatlakozhat az együttműködéshez, Csicsmann László szerint ez még a jövő kérdése, viszont felhívta a figyelmet, hogy India jelentős tényező a térségben, egyben Szaúd-Arábiának a második legnagyobb kereskedelmi partnere. Ugyanakkor az sem mellékes, hogy az elmúlt hetekben Katarnak sikerült amerikai biztonság garanciát kialkudnia, miszerint az Egyesült Államok kvázi garanciát vállal az arab emírség megvédésére egy külső támadás esetén, vagyis elindul egyfajta verseny az egyes országok között, hogy külső szereplőkkel, nukleáris hatalmakkal vagy nagyhatalmakkal szavatolják a saját biztonságukat – tette hozzá.

„Bár a térség országainak többsége az Egyesült Államokra tekint elsősorban, mint a biztonsági garanciák szavatolója, az elmúlt hetekben felerősödtek az olyan hangok, hogy ilyen szempontból megbízhatatlan és kiszámíthatatlan politikát folytat az USA” – mondta Csicsmann László.