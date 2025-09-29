Lesz egy "iszlám NATO"?

Az Öböl-országok - válaszul arra, hogy Izrael ballisztikusrakéta-csapást mért Katar fővárosára, Dohára - átértékelték védelempolitikájukat, ez pedig új védelmi szövetséget indukálhat.

Mint az Index cikkéből kiderül, Katar tehetetlenül szemlélte, amint az izraeli hadsereg a támadás során Hamász-vezetőkkel végez, akik éppenséggel a tűzszünetről egyeztettek katari támogatással. A szervezet legfőbb irányítója sértetlen maradt.

A támadás arra sarkallhatja - elemzők szerint - a hasonlóan működő Öböl-országokat, hogy függetlenedjenek katonailag az Egyesült Államoktól, létrehozva az "iszlám NATO-t".

Egy vészhelyzeti tanácskozást múlt héten az Arab Liga és az Iszlám Együttműködési Szervezet (OIC) is létrehozott, és már ott javasolta az egyiptomi küldöttség egy NATO-típusú, egyesített haderő felállítását, az iraki kormányfő pedig a regionális biztonság megteremtésének közös megközelítését javasolta. A hattagú Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC), mely tagjai között tudja Bahreint, Kuvaitot, Ománt, Katart, Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emirátusokat, jelezte: aktiválni fogják a 2000-ben kötött közös védelmi együttműködési megállapodásuk azon cikkelyét, amely - hasonlóan a NATO 5. cikkelyéhez - kimondja: bármely tagállamot ért támadásra úgy tekintenek, mint a szövetség valamennyi tagját ért támadásra. A találkozó után összehívták az Öböl menti államok védelmi minisztereit, akik gyors döntéseket hoztak Dohában. Így fokozzák az elhárítási és a légtérvédelemmel kapcsolatos adatok megosztását és nagyon gyorsan felállítanak egy rendszert, amely alkalmas lesz a ballisztikus rakéták korai jelzésére a térségben. Ezzel együtt közös katonai gyakorlatok szervezéséről is határoztak. Ugyanazon a héten jelentette be Szaúd-Arábia, hogy közös stratégiai védelmi egyezményt köt Pakisztánnal. Mindkét állam jelezte: a jövőben bármelyiküket támadás éri, azt úgy értékelik, hogy mindkét államot megtámadták.

Szakértők szerint ugyanakkor ez a szövetség nem érhetne el a NATO-nál alkalmazott 5. cikkelyes megoldás szintjére, ez inkább egy üzenet Izraelnek.