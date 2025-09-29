ARÉNA
Doha, 2025. szeptember 10.Füst terjeng a katari fővárosban, Dohában, ahol izraeli rakéta csapódott a Hamász palesztin iszlamista szervezet politikai vezetőségének épületébe 2025. szeptember 9-én. A Hamász szerint hatan vesztették életüket a célzott rakétacsapásban, köztük egy katari biztonsági tiszt. Halíl al-Hajja, a Hamász emigrációban élő gázai vezetője  és főtárgyalója a katari közvetítéssel tartott izraeli-palesztin tárgyalásokon  túlélte a támadást, a fia és stábjának vezetője azonban életét vesztette.
Nyitókép: MTI/AP/UGC

Lesz egy "iszlám NATO"?

Infostart

Az Öböl-országok egy, a NATO-hoz kísértetiesen hasonló katonai védelmi szövetség létrehozására készülhetnek, bár szakértők szerint ez legfőképp egy Izraelnek szóló üzenet.

Az Öböl-országok - válaszul arra, hogy Izrael ballisztikusrakéta-csapást mért Katar fővárosára, Dohára - átértékelték védelempolitikájukat, ez pedig új védelmi szövetséget indukálhat.

Mint az Index cikkéből kiderül, Katar tehetetlenül szemlélte, amint az izraeli hadsereg a támadás során Hamász-vezetőkkel végez, akik éppenséggel a tűzszünetről egyeztettek katari támogatással. A szervezet legfőbb irányítója sértetlen maradt.

A támadás arra sarkallhatja - elemzők szerint - a hasonlóan működő Öböl-országokat, hogy függetlenedjenek katonailag az Egyesült Államoktól, létrehozva az "iszlám NATO-t".

Egy vészhelyzeti tanácskozást múlt héten az Arab Liga és az Iszlám Együttműködési Szervezet (OIC) is létrehozott, és már ott javasolta az egyiptomi küldöttség egy NATO-típusú, egyesített haderő felállítását, az iraki kormányfő pedig a regionális biztonság megteremtésének közös megközelítését javasolta. A hattagú Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC), mely tagjai között tudja Bahreint, Kuvaitot, Ománt, Katart, Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emirátusokat, jelezte: aktiválni fogják a 2000-ben kötött közös védelmi együttműködési megállapodásuk azon cikkelyét, amely - hasonlóan a NATO 5. cikkelyéhez - kimondja: bármely tagállamot ért támadásra úgy tekintenek, mint a szövetség valamennyi tagját ért támadásra. A találkozó után összehívták az Öböl menti államok védelmi minisztereit, akik gyors döntéseket hoztak Dohában. Így fokozzák az elhárítási és a légtérvédelemmel kapcsolatos adatok megosztását és nagyon gyorsan felállítanak egy rendszert, amely alkalmas lesz a ballisztikus rakéták korai jelzésére a térségben. Ezzel együtt közös katonai gyakorlatok szervezéséről is határoztak. Ugyanazon a héten jelentette be Szaúd-Arábia, hogy közös stratégiai védelmi egyezményt köt Pakisztánnal. Mindkét állam jelezte: a jövőben bármelyiküket támadás éri, azt úgy értékelik, hogy mindkét államot megtámadták.

Szakértők szerint ugyanakkor ez a szövetség nem érhetne el a NATO-nál alkalmazott 5. cikkelyes megoldás szintjére, ez inkább egy üzenet Izraelnek.

Death toll rises to four after Michigan church shooting and arson attack

Death toll rises to four after Michigan church shooting and arson attack

The attacker drove a vehicle into the church during a service and opened fire, before being killed himself.

