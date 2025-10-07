Donald Trump elmondta, mi lett a rossz helyzetértékelésekből

Donald Trump újságírók előtt közölte: közel áll ahhoz, hogy meghozza a döntést a Tomahawk-rakétákkal kapcsolatban, amelyek a NATO-n keresztül juthatnak rendeltetési helyükre. Hozzátette, hogy az eszközök felhasználásával kapcsolatban fel fog tenni kérdéseket, amelyek

arra irányulnak majd, hogy az eszközök hol és milyen módon kerülnek felhasználásra.

Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban megismételte, hogy soha nem lett volna szabad elkezdődnie, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy mindkét oldal, Oroszország és Ukrajna rossz helyzetértékelése vezetett a háborúhoz. "Senki nem áll jól abban a háborúban" - jegyezte meg Donald Trump.