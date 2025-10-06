ARÉNA - PODCASTOK
Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke bejelenti az ANO választási győzelmét a párt prágai kampányközpontjában 2025. október 4-én, a kétnapos csehországi parlamenti választások végén.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Szakértő: a vártnál is nagyobb győzelmet aratott Andrej Babis, de hosszú kormányalakítás jöhet

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk

Csehországban az ANO mozgalom még az előzetes várakozásoknál is nagyobb fölénnyel nyerte meg a hétvégi képviselőházi választásokat. Andrej Babis korábbi kormányfő a kampányban reálbér-növekedést és a nyugdíjkorhatár visszaállítását ígérte, ugyanakkor Orbán Viktor régi politikai szövetségesétől a külpolitikában nagy változásokra nem számít Mészáros Andor, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének docense.

A az ellenzéki ANO szerezte meg a szavazatok 34,51 százalékát a csehországi képviselőházi választásokon a Statisztikai Hivatal véglegesített eredmény szerint. A Cseh Köztársaság történetében ez a legjobb eredmény, amellyel egy tömörülés képviselőházi választást nyert. A második helyen a három kormánypártot tömörítő Spolu (Együtt) koalíció végzett 23,36 százalékkal, a harmadikon pedig a szintén kormánykoalíciós Polgármesterek és Független Személyiségek 11,36 százalékkal. Rajtuk kívül még a Cseh Kalózpárt (8,97 százalék), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD, 7,78 százalék) és az Autósok párt (6,77 százalék) jutott be a parlamenti alsóházba. A választásokon 68,95 százalékos volt a részvétel, ami a harmadik legmagasabb a Cseh Köztársaság történetében.

Az ANO több mint 10 százalékos különbséggel nyerte meg a képviselőházi választást a jelenlegi kormánykoalíció legnagyobb szervezete, a Spolu előtt. A közvélemény-kutatások alapján várható volt, hogy Andrej Babis pártja nyeri a voksolást, de az arány az meglepő, hiszen az utolsó közvélemény-kutatás, amit a választások előtt nyilvánosságra hoztak szeptember 29-én, csak 5 százalékpontnyi különbséget mutatott az ANO javára – mondta az InfoRádióban az ELTE BTK Történeti Intézetének docense.

Forrás: MTI/EPA/Martin Divisek - Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök bejelenti az ANO választási győzelmét
Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök bejelenti az ANO választási győzelmét. Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek

Mészáros Andor emlékeztetett, hogy Andrej Babis a kampányban végig egypárti kormányzásra készült, de a rendkívül töredezett cseh pártrendszerben ez valószínűtlennek tűnik. Az ANO a kisebbségi kormány lehetőségén is gondolkodik. A potenciális koalíciós partnerek, az SPD, illetve az Autósok kívülről is támogathatnák az ANO-t. A szakértő szerint ez valószínűtlen, különösen, mert a két párt vezetői már megerősítették: nem kívülről szeretnék támogatni a megalakuló kormányt, koalíciós partnerek szeretnének lenni.

Hosszú koalíciós tárgyalásokra számít a szakértő, ami november közepéig, akár még tovább elhúzódhat. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint az ANO vezette és az SPD, illetve az Autósok részvételével létrejövő koalíciós kormányzásra számít.

Marad az ukránbarát politika?

Mészáros Andor elsősorban a gazdaságpolitikában vár jelentős változásokat. „Az ANO győzelmét megalapozta, hogy a Fiala-kormány meglehetősen szigorú fiskális politikát folytatott, nagyon vigyázott a költségvetés számaira. Ezzel szemben Andrej Babis reálbér-növekedést és a nyugdíjkorhatár visszaállítását ígérte 65 évre, akár a költségvetési hiány növelése árán is” – idézte fel a szakértő. A külpolitikában Ukrajna támogatásáról, az európai uniós és NATO-politika kapcsán az ELTE docense nem vár változást, mivel a korábbi miniszterelnöksége idején is EU- és NATO-elkötelezett kormányzatot vezetett.

„A cseh–magyar kapcsolatokban mindenki pozitív változást vár, hiszen Andrej Babis Orbán Viktor régi politikai szövetségese, illetve a Patrióták Európáért pártszövetséget együtt alapították” – emelte ki. Úgy látja, hogy a Cseh Köztársaság és Magyarország viszonya javulni fog, sőt Andrej Babis a visegrádi együttműködés dinamizálásában is partner lehet, mivel a szlovák miniszterelnök, Robert Fico kampányát is támogatta.

Mészáros Andor lesz a vendége az InfoRádió Aréna című műsorának hétfő este hat órától.

