Palesztinok egy izraeli rakétacsapás idején a Gázai övezet középső részén levő Nuszeiratnál 2025. október 4-én, az övezetben végzett izraeli hadművelet kezdetének második évfordulója előtt. A Hamász palesztin iszlamista szervezet Donald Trump amerikai elnök béketervére adott válaszként bejelentette, hogy kész azonnal elengedni a Gázai övezetben fogva tartott túszokat, és átadni az övezet feletti irányítást. Az izraeli hadsereg Benjámin Netanjahu miniszterelnök utasítására leállította a Gáza város elfoglalását célzó hadműveletet.
Nyitókép: MTI/AP/Abdel Karim Hana

Trump: Izrael rábólintott, a Hamászon a sor

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Izrael beleegyezett a Gázai övezeten belül meghatározott zóna határvonalaiba, ahonnan kivonja katonaságát, amennyiben a Hamász elfogadja a háború lezárása érdekében kialakított amerikai béketervet – közölte az amerikai elnök szombaton.

Donald Trump washingtoni idő szerint a délutáni órákban jelentette be Truth Social-oldalán, hogy Izraellel folytatott tárgyalásokat követően megállapodtak az izraeli katonaság kivonulásának zónájáról.

„Ha a Hamász megerősíti, a tűzszünet azonnal életbe lép, és megkezdődik a túszok és foglyok cseréje, ami megteremti a feltételeket a katonaság további kivonásához” – írta az elnök, hozzátéve, hogy a folyamat sikeres lebonyolítása egy „3 ezer éve zajló katasztrófa” lezárásához viszi közelebb a Közel-Keletet.

Néhány órával korábban Donald Trump – szintén közösségimédia-bejegyzésben – elismerését fejezte ki Izraelnek, miután az izraeli haderő átmenetileg leállította a Gázai övezet bombázását annak érdekében, hogy „esélyt adjon a túszok elengedésére, valamint a békemegállapodás végrehajtására”.

Az amerikai elnök egyben arra szólította fel a Hamászt, hogy cselekedjen gyorsan, és azt hangsúlyozta, hogy nem tűr el késlekedést, vagy olyan kimenetelt, aminek révén az alkufolyamat végén Gáza ismét veszélyt jelent.

„Mindenkit méltányosan kezelünk majd” – ígérte bejegyzésében.

Donald Trump a hét elején – Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő társaságában – a Fehér Házban mutatta be 20 pontos békejavaslatát, aminek nyomán életbe lépne a teljes tűzszünet, és a Hamász által csaknem két éve fogva tartott izraeli túszokat elengednék, illetve kiadnák a holttesteket, és izraeli börtönökben raboskodó palesztinok is kiszabadulnának. Az amerikai elnök elképzelésének eredményeként a Hamásznak le kellene tennie a fegyvert, a Gázai övezet új palesztin civil irányítás alá kerülne, nemzetközi felügyelet mellett.

(Címlapképünkön: Palesztinok egy izraeli rakétacsapás idején a Gázai övezet középső részén levő Nuszeiratnál 2025. október 4-én, az övezetben végzett izraeli hadművelet kezdetének második évfordulója előtt.)

