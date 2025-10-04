Már lóháton támadnak az orosz rohamosztagosok, és jönnek a szamarak is

Szemjon Peganov azt írta, hogy 51. hadsereg 9. dandárjának Vihar fedőnevű egységénél különleges kiképzés kezdődött. Az alakulat Kán hívójelű parancsnoka lovas rohamcsapatokat akar létrehozni. A tervet azzal indokolta, hogy a lovasok könnyebben tudnak kitérni a támadó drónok és az ukrán tüzérség pontos csapásai elől. Ráadásul a lovak ösztönösen megérzik, hol vannak a földbe rejtett aknák és nem lépnek rájuk, éjszaka pedig jobban tájékozódnak, mint az emberek. Így a csapat meg is kezdte a lovas hadviselés begyakorlását a megszállt donyecki régióban, messze a frontoktól.

A milblogger szerint kezdő, illetve gyakorlott lovasok egyaránt részt vesznek a kiképzésen, és a katonák kettesével ülnek a lovakon. A hátul ülő ugyanis vágtázás közben célzott lövéseket próbál leadni, miközben társa igyekszik elkerülni az ellenség lövéseit, illetve az aknákat. Persze a lovakat is trenírozzák, hogy ne ijedjenek meg a robbanások zajától, és a rohamot elrendelő parancs elhangzásáig nyugodtan várjanak a fedezékekben. Aztán viszont a lehető leggyorsabban kell száguldaniuk az ellenséges állások felé.

A beszámoló végén Peganov reményét fejezte ki, hogy a lovas harcmodor ismét meghonosodhat a hadseregben. „Biztos vagyok benne, hogy hamarosan tanúi lehetünk az orosz lovasság történelmi visszatérésének. Kívánjunk sok szerencsét a harcterek modern hordájának.”

The Russian military is reintroducing horseback units to the battlefield, turning to centuries-old tactics.newly formed cavalry units riding actual horses were observed during training exercises with assault troops from the 9th Motor Rifle Brigade of the Russian Armed Forces pic.twitter.com/rG7FwEKe43 — Valhalla (@ELMObrokenWings) September 30, 2025

A lovak egyébként nem tűntek el teljesen a modern hadseregből. Lengyelországban például a fehérorosz határ menti lápos vidéken lovas katonák járőröznek. De a német, a kínai és az amerikai haderőben is vannak még lovak, főleg a különleges egységek tagjai használják őket nehéz terepen.

Ellenben az orosz hadseregben más oka is van a lovak reneszánszának. Ez pedig az egyre komolyabb gondot jelentő üzemanyaghiány, amit az olajipart pusztító ukrán drónok okoznak. Korában emiatt jelentették be Moszkvában: a frontokon harcoló alakulatok szamarakat kapnak, hogy azokkal szállítsák az első vonalakba a lőszert, a vizet és az élelemet. Az állatok még a sebesültek cipelésében és az alegység közti kapcsolattartásban is segítenek.

? Even more donkeys in Russian Armed Forces… pic.twitter.com/Ak91ATysbE — MAKS 25 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) February 6, 2025

Ahogy az egyik katona mesélte, ezek az állatok nagyon igénytelenek, viszont meglehetősen nagy a teherbírásuk. De főleg nem kell hozzájuk benzin vagy gázolaj, amiből úgy tűnik, egyre kevesebb van az orosz alakulatoknál.