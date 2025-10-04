ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 4. szombat Ferenc
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lovas rohamosztagokat szervez az orosz hadsereg.
Nyitókép: X

Már lóháton támadnak az orosz rohamosztagosok, és jönnek a szamarak is

Infostart

A Telegram csatorna egyik szerzője számolt be arról, hogy az orosz hadsereg újabban lovas egységeket szervez a frontvonal mögött.

Szemjon Peganov azt írta, hogy 51. hadsereg 9. dandárjának Vihar fedőnevű egységénél különleges kiképzés kezdődött. Az alakulat Kán hívójelű parancsnoka lovas rohamcsapatokat akar létrehozni. A tervet azzal indokolta, hogy a lovasok könnyebben tudnak kitérni a támadó drónok és az ukrán tüzérség pontos csapásai elől. Ráadásul a lovak ösztönösen megérzik, hol vannak a földbe rejtett aknák és nem lépnek rájuk, éjszaka pedig jobban tájékozódnak, mint az emberek. Így a csapat meg is kezdte a lovas hadviselés begyakorlását a megszállt donyecki régióban, messze a frontoktól.

A milblogger szerint kezdő, illetve gyakorlott lovasok egyaránt részt vesznek a kiképzésen, és a katonák kettesével ülnek a lovakon. A hátul ülő ugyanis vágtázás közben célzott lövéseket próbál leadni, miközben társa igyekszik elkerülni az ellenség lövéseit, illetve az aknákat. Persze a lovakat is trenírozzák, hogy ne ijedjenek meg a robbanások zajától, és a rohamot elrendelő parancs elhangzásáig nyugodtan várjanak a fedezékekben. Aztán viszont a lehető leggyorsabban kell száguldaniuk az ellenséges állások felé.

A beszámoló végén Peganov reményét fejezte ki, hogy a lovas harcmodor ismét meghonosodhat a hadseregben. „Biztos vagyok benne, hogy hamarosan tanúi lehetünk az orosz lovasság történelmi visszatérésének. Kívánjunk sok szerencsét a harcterek modern hordájának.”

A lovak egyébként nem tűntek el teljesen a modern hadseregből. Lengyelországban például a fehérorosz határ menti lápos vidéken lovas katonák járőröznek. De a német, a kínai és az amerikai haderőben is vannak még lovak, főleg a különleges egységek tagjai használják őket nehéz terepen.

Ellenben az orosz hadseregben más oka is van a lovak reneszánszának. Ez pedig az egyre komolyabb gondot jelentő üzemanyaghiány, amit az olajipart pusztító ukrán drónok okoznak. Korában emiatt jelentették be Moszkvában: a frontokon harcoló alakulatok szamarakat kapnak, hogy azokkal szállítsák az első vonalakba a lőszert, a vizet és az élelemet. Az állatok még a sebesültek cipelésében és az alegység közti kapcsolattartásban is segítenek.

Ahogy az egyik katona mesélte, ezek az állatok nagyon igénytelenek, viszont meglehetősen nagy a teherbírásuk. De főleg nem kell hozzájuk benzin vagy gázolaj, amiből úgy tűnik, egyre kevesebb van az orosz alakulatoknál.

Kezdőlap    Külföld    Már lóháton támadnak az orosz rohamosztagosok, és jönnek a szamarak is

oroszország

ukrajna

lovasok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi fordulat Japánban: női vezető kerülhet az ország élére

Történelmi fordulat Japánban: női vezető kerülhet az ország élére

Úgy néz ki, Takaicsi Szanae konzervatív politikus lesz Japán első női miniszterelnöke, a politikus négy férfi ellenfelét győzte le a kormánypárt vezetőválasztásán - számolt be a Washington Post.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megint húztak az Eurojackpoton: lássuk, mennyit kaszáltak a magyarok a szuperlottón!

Megint húztak az Eurojackpoton: lássuk, mennyit kaszáltak a magyarok a szuperlottón!

Nem igazán volt nagy kasza az Eurojackpot pénteki számhúzása a magyar játékosoknak: az első négy nyerőosztályában egyetlen magyar sincs.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump tells Israel to stop bombing Gaza as Hamas agrees to release hostages

Trump tells Israel to stop bombing Gaza as Hamas agrees to release hostages

The US president says he believes Hamas is "ready for a lasting peace", as the group seeks further negotiations on his peace proposal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 21:41
Brit főrabbi: tudtuk, hogy a zsidógyűlölet elkerülhetetlenül terrortámadáshoz vezet
2025. október 3. 21:28
Csehországban javában folynak a választások
×
×
×
×