A Lufthansa német légitársaság repülőgépei sorakoznak a müncheni repülőtéren 2020. január 30-án. A Lufthansa az előző nap felfüggesztette az összes Kínából érkező és oda tartó járatát. A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság szerint eddig 170 ember halt meg a koronavírus új, először Hupej tartományban azonosított változata okozta betegségben.
Nyitókép: MTI/EPA

A müncheni drónriadó után Markus Söder kiadta az utasítást: elfogni és lelőni!

Infostart

Tizenhét járatot töröltek, további 15-öt pedig Stuttgartba, Nürnbergbe, Bécsbe és Frankfurtba irányítottak át a müncheni repülőtéri drónriadó miatt. A reptér péntek kora reggeltől ismét működik, a hatóságok azonban egyelőre sötétben tapogatóznak.

Csütörtök este drónok jelentek meg a müncheni repülőtér térségében, sőt némelyik le is szállt a területen, ezért a német légi irányítás azonnal lezárta az érintett leszállópályákat.

A Der Tagesspiegel és több más német hírportál pénteki beszámolja szerint továbbra sem világos, hogy a a feltételezett drónok valóban veszélyt jelentettek-e. Mindenesetre Markus Söder bajor miniszterelnök a dróntörvények rendkívüli szigorítását helyezte kilátásban.

A tartományi rendőrség alaposan átkutatta a repülőteret, sőt helikopterek bevetésével a légteret is. A hivatalos megfogalmazás szerinti kiterjedt kutatási intézkedések ellenére egyetlen elkövetőt sem sikerült azonosítani. Egyelőre nem világos az sem, hogy az incidens egy vagy több drón bevetésével történt-e, ebből fakadóan a drón típusa sem ismert.

A Der Tagesspiegel szerint a járatok péntek kora reggeltől ismét felszálltak. A repülőtéren ugyanakkor sürgősségi menedékhelyeket állítottak fel a várakozó utasok számára, sokakat pedig ideiglenesen a környékbeli hotelekben szállásoltak el.

A beszámolók szerint továbbra sem egyértelmű, hogy ténylegesen veszély fenyegette-e a müncheni légi forgalmat. Nem ismert az sem, hogy a repülőtér rendelkezett-e drónérzékelő rendszerrel vagy pedig csak a „vizuális jelentésekre” reagált.

A portálok utaltak arra, hogy az elmúlt napokban hasonló incidensek voltak a németországi Schleswig-Holstein tartományban, valamint valamint Dániában is, de egyértelmű, hogy rohamosan növekszik a drónészlelések száma.

A történtekre péntek kora délelőtt reagált Markus Söder tartományi miniszterelnök. A kisebbik konzervatív párt, a bajor CSU elnöke nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a hasonló incidensek megelőzése, illetve elhárítása érdekben gyors cselekvésre van szükség, és ennek jegyében új szabályt hirdetett: várakozás helyett lőj!

"Rendőrségünknek készen kell állnia arra, hogy azonnal lelője a drónokat!”

– hangsúlyozta a CSU, egyben a a tartomány vezetője.

Elemzők emlékeztettek arra, hogy az elmúlt napokban országosan is szigorú drón elleni intézkedéseket követelt Alexander Dobrindt belügyminiszter: az egész országra kiterjedően a drónok elfogása, illetve lelövése mellett érvelt.

