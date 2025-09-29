ARÉNA
2025. szeptember 29. hétfő
Nyitókép: Pexels.com

Rendőröknek kell védeniük a papot, akit mise közben fenyegetett meg a maffia

Infostart / MTI

Rendőri védelmet kapott hétfőn Maurizio Patriciello, a Nápolyhoz tartozó Caivanóban szolgáló olasz katolikus pap, akinek a vasárnapi misén lövedéket adott át a camorra helyi bűnszervezet embere.

Rendőrgyűrű vette körbe a Szent Pál Apostolról elnevezett templomot, ahol Patriciello atya plébánosként dolgozik. Rendőri ellenőrző pontokat állítottak fel Caivano több utcáján "annak hangsúlyozására, hogy a hatóságok jelen vannak" – hangoztatta Michele di Bari nápolyi prefektus, aki hétfő estére rendkívüli biztonsági egyeztetést hívott össze a szervezett bűnözés elleni küzdelemben részt vevő hatóságok képviselőivel.

Az olasz államfő, Sergio Mattarella és a miniszterelnök, Giorgia Meloni szolidaritását és az állam közelségét fejezte ki Patriciello atyának.

Maurizio Patriciello vasárnap reggel a gyermekeknek tartott misét mutatta be, amikor áldozáskor egy férfi egy zsebkendőbe rejtett lövedéket helyezett a kezébe. A pap nem vette rögtön észre, mit adtak át neki, helyette a misén részt vevő újságírónő, Marilena Natale, aki szintén rendőri védelem alatt él, vette üldözőbe a férfit, akit a templom előtt őrizetbe vettek.

A 75 éves férfi, mint kiderült, egy börtönbüntetését töltő camorra-főnök apósa.

A paphoz eljuttatott lövedék egyértelmű fenyegetésnek számít.

Caivanóban szombaton avattak fel egy új játszóteret, majd néhány órával később hat motoros száguldott végig a közeli utcákon, és többször a levegőbe lőtt: a camorra nyelvén az a terület feletti uralmat jelezte. Patriciello atya azonnal közösségi oldalán reagált, megálljt parancsolva: "Álljatok meg! Utatok vagy a börtönbe vagy a temetőbe vezet!" - írta.

A Nápoly városával egybenőtt, harmincötezer lakosú Caivano a camorra egyik fellegváraként ismert. A hetvenéves Patriciello atya közel negyven éve szolgál Caivanóban, amivel kiérdemelte a "klánellenes" pap nevet.

2023-ban a most felavatott játszótér helyén álló parkban tizenévesek egy csoportja megerőszakolt két szintén kiskorú lányt. Az elkövetők között helyi camorra-tagok gyerekei is voltak.

A Giorgia Meloni vezette kormány ugyanabban az évben törvényrendelettel előírta a Caivanóban élő gyerekek támogatását oktatási és szociális programokkal.

