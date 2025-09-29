Megjelent az első jelentés a német kannabiszlegalizációról – küszöbön a szigorítás

A törvény kezdeményezője és legfőbb szószólója az akkori szociáldemokrata egészségügyi miniszter, Karl Lauterbach volt. A korábbi orvos abból indult ki, hogy a kannabisz rekreációs célú engedélyezésének több lesz a haszna, mint az a kár, amit a tiltás az illegális fogyasztók, mindenekelőtt a fiatalok egészségének okozott. Érvei között szerepelt, hogy a szigorú szabályozással az egészségvédelmet javítani, a feketepiacot és a szervezett kábítószer-bűnözést pedig fékezni lehet.

A 2024. április 1-jén életbe lépett törvény az úgynevezett kanníbiszklubok felnőtt tagjai számára lehetővé tetette a kábítószer korlátozott mennyiségű termesztését és birtoklását. Kimondta, hogy a 18 éven felüliek maximálisan 25 gramm kannabiszt birtokolhatnak, és csak saját fogyasztásra. Egy-egy lakásban legfeljebb három tő kendert termeszthetnek, ugyancsak kizárólag saját fogyasztásra, és legfeljebb 50 gramm mennyiségben.

Az akkor még ellenzéki konzervatív pártszövetség, a CDU/CSU kezdettől fogva a tiltakozók táborának vezető ereje volt. Mindenekelőtt azzal érvelt, hogy

az engedélyezés áldozatai mindenekelőtt a fiatalok lesznek.

Az azóta eltelt másfél év első szakértői tudományos elemzése az ellenzők táborát részben igazolta, ugyanakkor a törvény egyes pozitív hatásaira is utalt.

A tanulmányt – mint arról az ARD közszolgálati médium beszámolt – a hamburg-eppendorfi és a düsseldorfi egyetemi kórházak, valamint a tübingeni egyetem szakértői készítették. A cél az volt, hogy tájékoztatást nyújtson, szükség van-e esetleges jogszabályi módosításokra. A fő hangsúlyt a gyermekek és fiatalok védelmére, valamint a kannabiszklubokban megengedett birtoklási és terjesztési mennyiségekre helyezték.

A jelentés szerint

a németországi feketepiacot ezen a téren eddig alig szorították vissza, továbbra is jelentős a kannabisz átadása legális és illegális forrásokból a barátok és az ismerősök körében.

A megérdekezettek 43,7 százaléka a kannabiszt elsősorban online gyógyszertárakból különösebb komplikációk nélkül receptre szerzi be. Mivel a rekreációs célú kannabisz fogyasztása az év végére megháromszorozódott, a jelenlegi egészségügyi miniszter, a CDU-s Nina Warken be akarja tiltani mind az online recepteket, mind a házhoz szállítást.

A kannabisztörvény módosításáról a beszámolók szerint már tervezet is készült, amely többek között előírja, hogy az érintetteknek közvetlenül az orvoshoz kell fordulniuk, ha engedélyezett kannabiszra vágynak.

A tanulmány kitért arra is, hogy a források második helyén elsősorban az otthoni, illetve elenyésző mértékben az egyesületi termesztés áll. A megkérdezett fogyasztók 35,1 százaléka forrásként az előbbit említette. A jelentés szerint a becsült kannabiszkeresletet Németországban 2024-ben 670 és 823 tonna közöttire becsülték, ennek kevesebb mint 0,1 százalékát fedezték az egyesületek.

A legalizálásnak ugyanakkor nincs felmért hatása a kiskorúak védelmére. Az adatok szerint a kannabisz fogyasztása a fiatalok körében 2019 óta csökken. Sőt a szakértők még a felnőttek körtében sem mutattak ki jelentősebb növekedést.

Mindezt tizenegy városban végzett szennyvíz-ellenőrzés is megerősítette. Azt ugyanakkor a tanulmány szerzői hangsúlyozták, hogy a legalizációs törvény számos szabályozása nem ellenőrizhető, így egyebek között az erkélyeken termesztett növények száma, illetve a betakarított kannabisz mennyisége sem.

A lap szerint a legalizáció pozitív hatása a rendőrség és az igazságszolgáltatás „megkönnyebbülése” is. A kannabisszal kapcsolatos bűncselekmények száma 60-80 százalékkal csökkent – mutatták ki a szakértők, akik szerint mindez a fenntartások ellenére nehezíti az egészségügyi miniszter által tervezett szigorítást. Ennek ellenére elsősorban a konzervatív politikusok változatlanul sürgetik ezt. Legutóbb Türingia tartomány kereszténydemokrata miniszterelnöke, Mario Vogt hangsúlyozta ismét törvény hatályon kívül helyezésének szükségességét.