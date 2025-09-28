ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Herbert Kickl, a jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke sajtótájékoztatót tart Bécsben 2025. január 7-én, egy nappal azt követően, hogy megbízást kapott az új osztrák kormánykoalíció megalakítására. Megbízására azután került sor, hogy zsákutcába jutottak a kormányalakítási tárgyalások a konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP), a szociáldemokraták (SPÖ) és liberális NEOS párt között.
Nyitókép: MTI/AP/Heinz Peter Bader

Az osztrák szélsőjobb vezére teljesen átalakítaná az országot

Infostart

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) célja, hogy alapjaiban átalakítsa az országot a migráció megállítása és a politikai iszlám betiltása érdekében - jelentette ki Herbert Kickl újraválasztott pártelnök az FPÖ szombati salzburgi kongresszusán.

"Nem a rendszer tör meg minket, hanem mi törjük meg ezt a hamis rendszert" - hangoztatta Kickl, miután a kongresszuson 96,9 százalékos eredménnyel újraválasztották.

Beszédében egy Harmadik Köztársaság felállításáról szólt. Az Osztrák Köztársaság jelenlegi politikai berendezkedését Második Köztársaságnak nevezik.

Kickl megerősítette célját, hogy kancellár legyen, és teljesen átalakítsa az országot.

A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok szerint az FPÖ a választók mintegy 35 százalékának támogatását élvezi. Az egy évvel ezelőtti parlamenti választásokon a párt az első helyen végzett 29 százalékkal.

Ennek ellenére nem tudott kormányt alakítani, mert az Osztrák Néppárt (ÖVP), az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ), az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) koalícióra lépett, és ők alakíthattak kormányt.

Kezdőlap    Külföld    Az osztrák szélsőjobb vezére teljesen átalakítaná az országot

ausztria

szabadságpárt

herbert kickl

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A 15 évesek 27 százaléka funkcionális analfabéta – az oktatásban sürgős változtatás kell a szakértő szerint

A 15 évesek 27 százaléka funkcionális analfabéta – az oktatásban sürgős változtatás kell a szakértő szerint

Ne elektronikus bébiszitterként használják a különböző digitális eszközöket, ezt mondjuk szakemberek tíz éve, és nem jobb a helyzet – mondta az InfoRádióban Sipos Zsóka, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója. Az oktatási módszerek változtatását javasolja, differenciált képzést, hogy azok a gyerekek is megtanuljanak olvasni, elsajátítsák a szövegértést, akik nem olvasó közegből érkeznek.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zsákutcába került Oroszország gazdasága, már a Kreml sem titkolja

Zsákutcába került Oroszország gazdasága, már a Kreml sem titkolja

Oroszország gazdasága három évvel a háború kitörése után látszólag még mindig működik, de egyre több repedés jelenik meg a felszínen. A hivatalos adatok szerint két évig tartó erős növekedés után 2025-ben már alig éri el az 1 százalékot a bővülés, miközben a költségvetési hiány gyorsan nő. A Kreml szeptemberben kénytelen volt bejelenteni az áfa 22 százalékra emelését és a kedvezmények megszüntetését, hogy pótolja az egyre nagyobb bevételkiesést. A háborús kiadások felfújják a statisztikákat, de a bankrendszerben már a nem teljesítő hitelek aránya nő, a magánszektor pedig recesszióval küzd. Egyre nehezebb eldönteni, hogy az orosz gazdaság még a díszletek mögött rejlő valóságot takarja, vagy már maga is a Baudrillard-i szimulákrum világában él.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el

Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el

A szakértők szerint az Otthon Start hitel számításánál mindig az értékbecslő által megállapított nettó alapterületet veszik figyelembe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump orders deployment of troops to Portland and authorises 'full force'

Trump orders deployment of troops to Portland and authorises 'full force'

The president says the latest move to send troops to a major US city is "necessary" to protect immigration detention facilities.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 28. 06:33
Döbbenetes videók ukrán tengeri drónok támadásáról
2025. szeptember 27. 20:30
Donald Trump: ha kell, vessék be a hadsereget is!
×
×
×
×