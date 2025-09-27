ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A drónfelvételen migránsok gumicsónakban kelnek át a La Manche-csatornán 2023. augusztus 24-én. A brit belügyminisztérium jelentése szerint húszéves csúcsot ért el a benyújtott menedékkérelmek száma Nagy-Britanniában, a 2022. május és 2023. május közötti 12 hónapban 19 százalékkal nőtt a menedékkérők aránya. A közlemény szerint ezen időszakban 78 768 menedékkérelmet nyújtottak be a szigetországba illegálisan érkezők.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Tragédia a La-Manche-on

Infostart / MTI

Két nő meghalt, amikor mintegy százan egy házilag összeeszkábált csónakon megpróbáltak átjutni Észak-Franciaországból Nagy-Britanniába a La Manche csatornán - közölte egy települési prefektúra és egy regionális ügyészség a francia médiával.

Mintegy hatvan embert sikerült kimenteni, egy házaspárt és a gyermeküket mérsékelt kihűléssel szállították egy boulogne-sur-meri kórházba, a többiek a segítség érkezése előtt szétszéledtek - mondta Isabelle Fradin-Thirode montreuil-sur-meri alprefektus.

Az eset Neufchatel-Hardelot tengerpartja közelében történt, Boulogne és Touquet között, a csónak elsodródott és irányíthatatlanná vált - tette hozzá. A pas-de-calais-i prefektúra közlése szerint a csónakot az áramlások egy óra múltán vetették vissza a partra. A La Voix du Nord című francia napilap jelentése szerint az áldozatok feltehetően szomáliai nők.

Az idén immár legkevesebb huszonhatan vesztették életüket a La Manche-on átkelve a lap szerint. A Nagy-Britanniába átkelni akaró bevándorlók száma az idén a legmagasabb az év eleje óta eltelt időszakban, azóta, hogy 2018-tól kezdődően vezetnek ilyen statisztikákat. Tavaly ötvenen vesztették életüket a csatornán átkelve a francia parti őrség adatai szerint, a legtöbben a migrációs válság kezdete óta.

Címképünk illusztráció

Kezdőlap    Külföld    Tragédia a La-Manche-on

illegális bevándorlás

migránsok

la manche csatorna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A mesterséges intelligencia meglepő területeken is egyre jobban kiváltja az embert

A mesterséges intelligencia meglepő területeken is egyre jobban kiváltja az embert
A bírósági tárgyalásokon már most is érvel a mesterséges intelligencia (MI), csak nem az ügyvédek helyett, hanem velük együtt – mondta az InfoRádió Paragrafus című magazinműsorában Lajos Levente ügyvéd, aki szerint meg kell tanulni, hogyan lehet hatékonyan együttműködni az MI-vel, mert nagyon fontos, hogy megfelelő utasításokkal lássuk el – és már ma is egyre jobban helyettesíti az emberi munkaerőt...
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump bejelentette: katonai egységeket küld az amerikai nagyvárosba

Trump bejelentette: katonai egységeket küld az amerikai nagyvárosba

Donald Trump elnök bejelentette, hogy katonai erőket küld Portlandbe, Oregonba, szükség esetén "teljes erővel" fellépve a "hazai terroristák" ellen. Az elnök közösségi médiában tett bejelentése szerint utasította a Védelmi Minisztériumot, hogy biztosítson minden szükséges katonai erőt a megfogalmazása szerint "háború sújtotta Portland" védelmére - írta a Cnbc.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten

Megkezdték az Ötöslottó 2025/39. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump orders deployment of troops to Portland and authorises 'full force'

Trump orders deployment of troops to Portland and authorises 'full force'

The president says the latest move to send troops to a major US city is "necessary" to protect immigration detention facilities.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 27. 16:42
Az oroszok drónokkal támadtak ukrán civileket
2025. szeptember 27. 16:29
NATO: a szövetség a jövőben még nagyobb erővel fog fellépni a légtérsértések ellen
×
×
×
×