Tragédia a La-Manche-on

Mintegy hatvan embert sikerült kimenteni, egy házaspárt és a gyermeküket mérsékelt kihűléssel szállították egy boulogne-sur-meri kórházba, a többiek a segítség érkezése előtt szétszéledtek - mondta Isabelle Fradin-Thirode montreuil-sur-meri alprefektus.

Az eset Neufchatel-Hardelot tengerpartja közelében történt, Boulogne és Touquet között, a csónak elsodródott és irányíthatatlanná vált - tette hozzá. A pas-de-calais-i prefektúra közlése szerint a csónakot az áramlások egy óra múltán vetették vissza a partra. A La Voix du Nord című francia napilap jelentése szerint az áldozatok feltehetően szomáliai nők.

Au moment même où les forces de securite sont mobilisés autour de la dépouille d'un migrant retrouvé mort noyé à Gravelines, d'autres migrants mettent une embarcation à l'eau sur le même chenal.

Socialistes puis macronistes ont trop attendu pour agir face à la crise migratoire pic.twitter.com/DVN4CUAUKb — Jean-Baptiste Gardes (@JBGardes) September 27, 2025

Az idén immár legkevesebb huszonhatan vesztették életüket a La Manche-on átkelve a lap szerint. A Nagy-Britanniába átkelni akaró bevándorlók száma az idén a legmagasabb az év eleje óta eltelt időszakban, azóta, hogy 2018-tól kezdődően vezetnek ilyen statisztikákat. Tavaly ötvenen vesztették életüket a csatornán átkelve a francia parti őrség adatai szerint, a legtöbben a migrációs válság kezdete óta.

