Kurd civilek haltak meg a szír kormányerők csapásaiban

Öt nő és két gyermek halt meg Umm Tina faluban, Deir Hafer település közelében, Aleppo tartományban, egy "a szíriai hadsereg tagjai" által végrehajtott bombázásban – számolt be a civil szervezet.

Rami Abdel-Rahman az OSDH igazgatója szerint ez a hónapok óta legsúlyosabb veszteség a régióban.

Azt követően, hogy az iszlamista erők 2024 decemberében megdöntötték Bassár el-Aszad szíriai elnök rendszerét, az új hatóságok és az SDF márciusban megállapodást kötött az ország északi részén működő kurd autonóm közigazgatás polgári és katonai intézményeinek a nemzeti intézményekbe való integrálásáról.

A két fél közötti nézeteltérések azonban késleltették a megállapodás végrehajtását, és

a kurdok olyan kormányzati rendszert követelnek, amely megőrzi az addig élvezett autonómiájuk egy részét, míg Damaszkusz "bármilyen formájú" decentralizációt elutasít.

A szíriai hadsereg és az SDF közötti határvonalon fekvő Deir Hafer régióban rendszeresen összecsapások történnek a két tábor között – közölte Rami Abdel-Rahman az AFP francia hírügynökséggel.

A londoni székhelyű megfigyelőközpont, amely szíriai források hálózatára támaszkodik, szombaton korábban arról számolt be, hogy "drónokkal és nehézfegyverekkel vívott fegyveres összecsapások" törtek ki, miután a hadsereg az SDF állásait vette célba Deir Hafer térségében.

Az Egyesült Államok által támogatott Demokratikus Szíriai Erők (FDS) nevű arab-kurd mozgalom közleményében azt állította, hogy "a damaszkuszi kormányhoz hű törökbarát frakciók" dróncsapásokat és tüzérségi bombázásokat hajtottak végre, "szándékosan civilek házait célba véve". A tájékoztatásban megerősítést nyertek az OSDH által közölt veszteségi adatok.