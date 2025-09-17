Nemcsak a tanulóvezetők kapnának jelzést, hanem más autósok is

Megszokott, hogy egy frissen jogsit szerző sofőr kocsijára egyesek kék alapon fehér T-matricát raknak. Ez jelzi a forgalom többi résztvevője számára, hogy egy kevésbé tapasztalt autóssal van dolguk, ennek megfelelően cselekedjenek. Hasonlót talált ki egy skót férfi is.

Robert Marshall a turistáknak készít fehér alapon zöld T-betűs táblát, így a Skóciába látogatók jelezhetik, hogy ők alapvetően máshol – értsd: nem bal oldalon – közlekednek.

New ‘Tourist’ plate lets nervous holiday drivers navigate local motoristshttps://t.co/q58EgbGUzi pic.twitter.com/z1HnKEIPCq — Mirror Travel (@MirrorTravel) September 9, 2025

Marshall saját tenerifei élményei miatt alkotta meg a táblákat, ám az ötlet nem hülyeség, főleg, ha azt vesszük figyelembe, hogy 46 százalékkal nőtt azon balesetek száma, melyet a bal oldali közlekedésben való tapasztalatlanság okozott.

A skótok pontos számokat is közöltek, a 2023-as 35 eset előtt 2022-ben csak 24 ilyen incidenst regisztráltak.

Arról nincs információ, 2024-ben hogyan alakultak ezek az adatok. Táblája kapcsán Marshall azt mondta, „ez egy egyszerű ötlet, de mégis elindította a közúti biztonságról szóló párbeszédet”.