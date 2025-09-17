ARÉNA
2025. szeptember 17. szerda
Tanulóvezetők várakoznak a gépjárművezetői gyakorlati vizsga előtt a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Budaörsi úti oktatási központjának udvarán.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Nemcsak a tanulóvezetők kapnának jelzést, hanem más autósok is

Infostart

Mivel majdnem másfélszeresére nőtt a külföldi sofőrök által okozott balesetek száma, egy helyi úgy döntött, külön autóra rakható táblát készít a látogatóknak.

Megszokott, hogy egy frissen jogsit szerző sofőr kocsijára egyesek kék alapon fehér T-matricát raknak. Ez jelzi a forgalom többi résztvevője számára, hogy egy kevésbé tapasztalt autóssal van dolguk, ennek megfelelően cselekedjenek. Hasonlót talált ki egy skót férfi is.

Robert Marshall a turistáknak készít fehér alapon zöld T-betűs táblát, így a Skóciába látogatók jelezhetik, hogy ők alapvetően máshol – értsd: nem bal oldalon – közlekednek.

Marshall saját tenerifei élményei miatt alkotta meg a táblákat, ám az ötlet nem hülyeség, főleg, ha azt vesszük figyelembe, hogy 46 százalékkal nőtt azon balesetek száma, melyet a bal oldali közlekedésben való tapasztalatlanság okozott.

A skótok pontos számokat is közöltek, a 2023-as 35 eset előtt 2022-ben csak 24 ilyen incidenst regisztráltak.

Arról nincs információ, 2024-ben hogyan alakultak ezek az adatok. Táblája kapcsán Marshall azt mondta, „ez egy egyszerű ötlet, de mégis elindította a közúti biztonságról szóló párbeszédet”.

skócia

külföldi

turistajelzés

Vuelta-botrány: életveszélyben voltak a kerékpárosok és a tüntetők is – mondja a Tour de Hongrie-szervező

Nem fér össze egy sportrendezvény és egy tüntetés, a versenyzők és a szurkolók biztonságának garantálása is éppen elég feladat a szervezőknek – hangsúlyozta az InfoRádióban a Vuelta profi országúti kerékpáros körversenyen történt demonstrációkról Eisenkrammer Károly, a Tour de Honrgie főszervezője. Arról is beszélt, hogy nem tekinthető jó példának a spanyol kormány és a hatóságok hozzáállása a palesztinpárti demonstrálók extrém megnyilvánulásaihoz.
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
2025.09.17. szerda, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Mindenki a Fed döntéshozóira várt Amerikában

Emelkedéssel zártak hétfőn az amerikai tőzsdék, miután Donald Trump közölte, hogy jól haladnak a kereskedelmi tárgyalások Kínával, ami főként a technológiai részvényeket segítette. Az ázsiai piacokon többségében jó volt a hangulat ma reggel, a Nikkei új történelmi csúcsra ment, az európai piacokon pedig óvatosan, mérsékelt mozgásokkal indult a kereskedés, de napközben folyamatosan nyomás alá kerültek a vezető indexek. Az amerikai tőzsdéken kisebb esést láthattunk, a Fed holnapi kamatdöntő ülésére várnak a befektetők. A magyar tőzsde esett, 100 ezer pont alá került a BUX, és az elmúlt napok nagy menetelése után a 4iG és a Rába árfolyamában egy komolyabb korrekció látszott ma.

Mi folyik itt? Teljesen leállt a gigászi autógyár: rengeteg ember nem tud dolgozni, mi lesz így velük?

A döntés célja, hogy biztosítsák a vállalat globális működésének biztonságos és ellenőrzött újraindítását.

Charlie Kirk suspect confessed in hidden note to roommate, prosecutors allege

The 22-year-old has been charged with murder and is facing the death penalty if convicted at trial.

2025. szeptember 16. 21:50
Vádat emeltek a Charlie Kirk gyilkosság gyanúsítottja ellen
2025. szeptember 16. 21:28
A Trump-kormány börtönnel büntetné a gyűlöletbeszédet
