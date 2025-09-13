ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.6
usd:
332.82
bux:
101199.84
2025. szeptember 13. szombat Kornél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
SCARBOROUGH SHOAL, SOUTH CHINA SEA - FEBRUARY 18: A Chinese maritime militia ship sails near the waters of Scarborough Shoal, as seen from aboard a Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources plane on February 18, 2025 in the South China Sea. A Chinese Navy helicopter nearly collided with a Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources plane in the latest flare-up of tensions between the two countries in the disputed waters. The incident occurred when the Chinese Navy deployed a helicopter to tail the Philippine civilian plane, which was conducting a routine maritime domain awareness flight over Scarborough Shoal, located within the Philippines exclusive economic zone. (Photo by Ezra Acayan/Getty Images)
Nyitókép: Ezra Acayan

Egy zátony miatt ment neki Kínának az Egyesült Államok

Infostart

Azzal vádolják Pekinget, hogy szomszédai rovására terjeszkedik.

Az ázsiai és csendes-óceáni térség stabilitásának aláásását vetette Kína szemére az amerikai külügyminiszter, egyúttal leszögezte, Washington kiáll a Fülöp-szigetek mellett a vitatott hovatartozású Scarborough-zátony ügyében.

Marco Rubio bírálta Kína ama tervét, amelynek értelmében Peking mintegy 3500 hektáros természetvédelmi területet hozna létre a Dél-kínai-tengeren található zátonyon, hangsúlyozva, hogy az elképzelés "puszta ürügy Kína a Dél-kínai-tengeren, szomszédai rovására folytatott terjeszkedési politikájára".

Felszólította egyúttal Kínát, fogadja el a Hágai Állandó Választottbíróság 2016-os döntését, amely szerint Kína jogtalanul akadályozta meg, hogy Fülöp-szigeteki halászok tevékenykedjenek a zátonyon.

Bár a Kínában Huangjentao, míg a Fülöp-szigeteken Bajo de Masinloc néven ismert zátony a Fülöp-szigetek kizárólagos gazdasági övezetén belül fekszik, 2012 óta kínai ellenőrzés alatt áll.

Manila szombaton arról tájékoztatott, hogy amerikai és japán hadihajókkal közösen járőrözött a zátonytól mintegy 120 tengeri mérföldre lévő, Zambales tartománynál lévő szigeteknél.

Kezdőlap    Külföld    Egy zátony miatt ment neki Kínának az Egyesült Államok

kína

egyesült államok

fülöp-szigetek

scarborough-zátony

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A német autóipar válsága a beszállítókat is elgázolja

A német autóipar válsága a beszállítókat is elgázolja
A legnagyobb német autógyártók különösen az elmúlt időszakban megszenvedték az elektromos autók iránti kereslet visszaesését, az év első felében pedig mindenekelőtt az amerikai elnök vámháborúját. A válság az autóipari beszállítókat sem kímélte.
Alattomos betegség szedi áldozatait, itthon már több százezren érintettek

Alattomos betegség szedi áldozatait, itthon már több százezren érintettek

Országos közösségi napot szerveznek szombaton a krónikus tüdőbetegségben, a COPD-ben érintett betegeknek és hozzátartozóiknak Szilasi Mária, a rendezvény szakmai vezetője, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet légzésrehabilitációs osztályvezető főorvosa kiemelte, ez nem csak egy betegség, hanem élethelyzet is, amely világszerte több százmillió embert érint, Magyarországon is több százezren élnek vele, gyakran diagnózis nélkül.
 

Már a magyar határon van a súlyos vírus, ami egy újabb fertőzés után emberre is átterjedhet

VIDEÓ
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az oroszok elfoglaltak egy falut, vadászgépek jönnek a NATO keleti szárnyára - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Az oroszok elfoglaltak egy falut, vadászgépek jönnek a NATO keleti szárnyára - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

    Az orosz védelmi minisztérium szombaton bejelentette, hogy csapataik elfoglalták a délkeleti Dnyipropetrovszk régióban fekvő Novomykolaivka falut. Közben a NATO több tagállama is megerősíti a szövetség keleti szárnyát, a lengyel dróntámadás után. Utóbbi eset komoly aggodalmakat vet fel a polgári légi közlekedés biztonságával kapcsolatban is. Magyarország 48 másik országgal együtt egy ENSZ-nyilatkozathoz csatlakozott, amely elítéli az orosz támadást. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz–ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megugrott a Warner Bros. Discovery részvényárfolyama: elveszíthetik a Harry Potter filmeket is

Megugrott a Warner Bros. Discovery részvényárfolyama: elveszíthetik a Harry Potter filmeket is

A Paramount Skydance felvásárlási ajánlatot készíthet elő a Warner Brothers Discovery teljes üzletágára vonatkozóan.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'His voice will remain,' Charlie Kirk's widow vows after suspect arrested

'His voice will remain,' Charlie Kirk's widow vows after suspect arrested

Erika Kirk shares photos of her husband's open casket after he was shot and killed in Utah on Wednesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 13. 11:00
Száz új szankció Oroszország ellen
2025. szeptember 13. 10:50
A parlament felgyújtása után új választások jönnek Nepálban
×
×
×
×